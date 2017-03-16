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Московский листок

РАНХиГС: россияне адаптировались к нищете

Опубликовано 16.03.2017 в разделе комментариев 0

РАНХиГС: россияне адаптировались к нищете

Россияне адаптировались к негативной модели социально-экономического развития, развитие социальной сферы из кризисного состояния перешло в состояние стагнации, сообщила директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева на презентации мониторинга социально-экономического положения и самочувствия населения, подготовленном экспертами РАНХиГС.

«Чем примечателен 2016 год, о котором мы сегодня уже можем говорить, он примечателен тем в социальной сфере, что те негативные тенденции, которые сложились в 2014-2015 годах, в 2016 году окончательно оформились и перевели развитие социальной сферы из кризисного состояния в стагнирующее состояние», - цитирует Малеву RNS.

По ее словам, в настоящее время главным социальным вызовом сегодняшнего дня является уровень бедности, который в 2016 году вырос до 13,4%.

«В целом уже известно, что уровень бедности в 2016 году будет составлять 13,4%. Тот даже легкий рост доходов населения, который был зафиксирован в 2016 году, не сократил уровень бедности», - сообщила Малева.

При этом эксперт отметила, что доходы населения снижаются на фоне бурного роста социального неравенства. Так, по е словам, число долларовых миллионеров в РФ в 2016 г. увеличилось до 132 000 человек - на 10% по сравнению с 2015 г. При этом за аналогичный период прирост миллионеров в среднем по миру был меньше, а в Европе их количество уменьшилось на 4%.

 

 



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