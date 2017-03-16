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Московский листок

В Риге прошел традиционный марш ветеранов Ваффен СС

Опубликовано 16.03.2017 в разделе комментариев 1

В четверг в Риге состоялось традиционное шествие легионеров Ваффен СС. Колонна с флагами проследовала от Домского собора до памятника Свободы, где возложила цветы под крики антифашистов "Позор Латвии" и "Фашизм не пройдет!".

Как передает латвийский новостной портал Delfi, в мероприятии приняли участие несколько депутатов парламента республики, несколько министров от Нацобъединения, а также националисты из Литвы, Эстонии и Украины. По данным полиции, в этом году в шествии приняло участие рекордное количество человек - более двух тысяч. Участников акции охраняли спецназовцы, батальоны полиции. Марш прошел без серьезных столкновений, всего было задержано пять человек. Самым известным из них является антифашист Александр Гильман. Кроме того, полиция задержала двух молодых людей, которые выкрикивали различные лозунги на русском языке.

Начальник Полиции порядка Артис Велшс заявил журналистам, что это был самое спокойное 16 марта за последние годы.

Напомним, марши ветеранов СС и их сторонников проходят в Риге ежегодно с 1994 года. Главным организатором выступает националистическая организация Daugavas Vanagi, которую в 1945 году учредили бывшие латвийские легионеры СС.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Пусть себе ходят написал 16.03.2017 16:20
Вам что , жалко? В людей они не стреляют , новороссий не придумывают, терроризм не спонсируют , самолеты не сбивают. Называются не так? Так это их дело.
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