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Московский листок

Госдеп США обвинил РФ в нарушении прав человека в Крыму и пообещал вечные санкции

Опубликовано 16.03.2017 в разделе комментариев 0

Госдеп США обвинил РФ в нарушении прав человека в Крыму и пообещал вечные санкции

США обвиняют российские власти в нарушениях прав человека в Крыму, заявил и.о. официального представителя Госдепартамента Марк Тонер. "В России организовали нелегитимный референдум, на котором жители Крыма были вынуждены голосовать, а вооруженные до зубов иностранные войска оккупировали их земли", - цитирует Тонера Интерфакс.

По его словам, за минувшие три года в Крыму "российские оккупационные власти" систематически подавляли инакомыслие и всячески нарушали права человека.

"Наблюдатели по правам человека зафиксировали насильственные исчезновения, внесудебные казни, пытки и карательные психиатрические госпитализации", - утверждает представитель Госдепа.

"Крымские татары, этнические украинцы, проукраинские активисты и независимые журналисты подвергаются судебному преследованию по политическим мотивам и репрессиям", - отметили в госдепартаменте.

При этом представитель американского ведомства отметил, что Вашингтон не признает референдум, проведенный в Крыму 16 марта 2014 года. "В России организовали нелегитимный референдум, на котором жители Крыма были вынуждены голосовать, а вооруженные до зубов иностранные войска оккупировали их земли", - заявил Тонер.

"Наши санкции, связанные с Крымом, останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине", - заключил он.

 



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