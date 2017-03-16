Госдеп США обвинил РФ в нарушении прав человека в Крыму и пообещал вечные санкции

США обвиняют российские власти в нарушениях прав человека в Крыму, заявил и.о. официального представителя Госдепартамента Марк Тонер. "В России организовали нелегитимный референдум, на котором жители Крыма были вынуждены голосовать, а вооруженные до зубов иностранные войска оккупировали их земли", - цитирует Тонера Интерфакс.

По его словам, за минувшие три года в Крыму "российские оккупационные власти" систематически подавляли инакомыслие и всячески нарушали права человека.

"Наблюдатели по правам человека зафиксировали насильственные исчезновения, внесудебные казни, пытки и карательные психиатрические госпитализации", - утверждает представитель Госдепа.

"Крымские татары, этнические украинцы, проукраинские активисты и независимые журналисты подвергаются судебному преследованию по политическим мотивам и репрессиям", - отметили в госдепартаменте.

При этом представитель американского ведомства отметил, что Вашингтон не признает референдум, проведенный в Крыму 16 марта 2014 года. "В России организовали нелегитимный референдум, на котором жители Крыма были вынуждены голосовать, а вооруженные до зубов иностранные войска оккупировали их земли", - заявил Тонер.

"Наши санкции, связанные с Крымом, останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине", - заключил он.