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Московский листок

В РПЦ призвали не торопиться с перезахоронением Ленина

Опубликовано 16.03.2017 в разделе комментариев 0

В РПЦ призвали не торопиться с перезахоронением Ленина

Московский патриархат Русской православной церкви раскритиковал идею о перезахоронении Владимира Ленина, которую ранее предложил Синод РПЦЗ. По словам первого зампреда синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Александра Щипкова, в России необходимо ввести "временный мораторий на любую войну с политическими символами, какое бы происхождение они ни имели".

При этом, идею о перезахоронении Владимира Ленина он назвал "несвоевременной", сравнив ее с процессом декоммунизации, который начался на Украине. "Его присутствие на Красной площади не имеет ничего общего с христианскими традициями. Но мы можем ставить вопрос о перезахоронении не ранее, чем прекратится кампания по декоммунизации и десоветизации на постсоветском пространстве. И впоследствии, ставя этот вопрос, мы обязаны исходить исключительно из религиозных, а не политических соображений… Мы видим, как тема декоммунизации используется нашими ближайшими соседями в целях дерусификации. Можем ли мы лить воду на эту идеологическую мельницу? Разумеется, нет, не можем", - цитирует Интерфакс представителя РПЦ.

Напомним, накануне Архиерейский Синод Русской православной церкви за границей призвал уничтожить памятники Ленину в России и убрать тело вождя из Мавзолея к столетию революции. РПЦЗ посчитала, что "освобождение Красной площади от останков главного гонителя и мучителя XX века" станет "одним из символов примирения русского народа с Господом".

 



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