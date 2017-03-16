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Укронацисты готовят окончательный майдан для строительства райха

Опубликовано 16.03.2017 в разделе комментариев 2

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Укронацисты готовят окончательный майдан для строительства райха

Три крупнейшие националистические организации Украины — «Правый сектор» (запрещен в России), партия «Свобода» и «Национальный корпус» («Азов») — объединились для реализации общих целей. Об этом говорится в подписанном ими манифесте, сообщает в четверг, 16 марта агентство «Украинские новости». 

«Это документ, с которого мы начинаем свой крестовый поход против этой власти», — заявил депутат Верховной Рады, лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий. 

Лидер «Свободы» Олег Тягнибок назвал согласование общей политической платформы историческим моментом. «Мы не просто координируемся, а объединяем свои усилия. Завтра, когда власть будет принадлежать украинским националистам, мы реализуем этот манифест», — пообещал он.

В документе указано, что Украина должна направить усилия на создание Балто-Черноморского Союза, вернуть ядерный статус, разорвать дипломатические отношения с Россией, разрешить гражданам владеть огнестрельным оружием. Националисты намерены культивировать традиционные ценности, усилить уголовную ответственность за коррупцию, вести борьбу с нелегальной миграцией, создать единую поместную церковь с центром в Киеве. 

22 февраля Андрей Билецкий пообещал объединение украинских националистов для уничтожения «этой власти, которая по ошибке называется украинской». «Я вам обещаю, если вы вздумаете не выполнить [наши требования], у нас хватит смелости, сил и решимости распустить эту Верховную Раду», — подчеркнул он, выступая в парламенте от имени участников марша в честь годовщины Майдана. 

Майдан (Евромайдан) — протестные акции, проходившие в ряде городов Украины зимой 2013-2014 годов, в результате которых в стране произошла насильственная смена власти. Во время этих событий погибли более 100 человек. Впоследствии лидеры Майдана заняли посты в правительстве и стали депутатами парламента.

Тем временем и в других экс-советских республиках крепнет локальный фашизм. В четверг в Риге состоялось традиционное шествие легионеров Ваффен СС. Колонна с флагами проследовала от Домского собора до памятника Свободы, где возложила цветы под крики антифашистов "Позор Латвии" и "Фашизм не пройдет!".

Как передает латвийский новостной портал Delfi, в мероприятии приняли участие несколько депутатов парламента республики, несколько министров от Нацобъединения, а также националисты из Литвы, Эстонии и Украины. 

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
лцу-бан написал 16.03.2017 19:03
Типа нынешняя власть - это не националисты. Типа не националисты на площади в 2014 поставили эту власть.
Это называется внутренние разборки среди националистов. Одни обвиняют других, что те неправильные. Как среди любых социалистов бывает.
Националисты - это национал-социалисты, подвид социалиста.
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(без названия)
Поезд уходит написал 16.03.2017 18:42
Националисты не зря тревожатся. Их поез по тихому уходит. Все их требования осуществляются президентом Порошенко и кабинетом Гройсмана. У власти все получается. И власти умело перехватывают иницивтиву у националистов и популистов. Есть от чего волноваться.
Единственное чего националисты могут добиваться и их поддержит народ , это стремление выбросить из парламента быввших регионалов и пророссийскую пятую колонну.
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