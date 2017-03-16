Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Бывшего губернатора Челябинской области Юревича заподозрили в получении взятки

Опубликовано 16.03.2017 в разделе комментариев 0

Бывшего губернатора Челябинской области Юревича заподозрили в получении взятки

Следственный комитет завел уголовное дело на бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Как говорится в сообщении СК РФ, экс-чиновника подозревают в получении взятки от министра здравоохранения региона Виталия Тесленко.

"Четвертым следственным управлением Главного следственного управления СК России возбуждено уголовное дело по факту получения взятки Михаилом Юревичем, занимавшим в 2012 году должность губернатора Челябинской области, от Виталия Тесленко, назначенного Юревичем на должность министра здравоохранения Челябинской области", - говорится в сообщении. Другие подробности дела не приводятся.

 



Рейтинг:   1.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вы думаете о докладе Навального по поводу коррумпированности Медведева?:
Результаты
Интернет-ТВ
Недоверие Путину и отставка правительства - требования стачки дальнобойщиков
Недоверие Путину и отставка правительства - требов...
14.03.2017
Идите вы со своей сырьевой монархией!
Идите вы со своей сырьевой монархией!
16.03.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Задолженность по зарплате в России за месяц выросла на 11,8% (0)
Королева дала добро на "брэкзит": Альбион отдаляется от ЕС (0)
Минздрав предлагает к 2035 году запретить свободную продажу табака в РФ (6)
Свердловским студентам расскажут, какой бог правильный и какая церковь самая русская (0)
Бывшего губернатора Челябинской области Юревича заподозрили в получении взятки (0)
Укронацисты готовят окончательный майдан для строительства райха (2)
В РПЦ призвали не торопиться с перезахоронением Ленина (7)
Госдеп США обвинил РФ в нарушении прав человека в Крыму и пообещал вечные санкции (1)
В Риге прошел традиционный марш ветеранов Ваффен СС (4)
РАНХиГС: россияне адаптировались к нищете (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: МЭФ-2017: знамя экономического национализма
Дарья Митина Дарья Митина: Саид Гафурoв: Россия не должна разделять интересы нефтяных мажоров
Дарья Митина Дарья Митина: Питер, как всегда, в самую слякoть
Дарья Митина Дарья Митина: Есть ли две линии в российской внешней политике?
Дарья Митина Дарья Митина: Краткoсть - сестра таланта, гoвoрите?....
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss