Бывшего губернатора Челябинской области Юревича заподозрили в получении взятки

Следственный комитет завел уголовное дело на бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Как говорится в сообщении СК РФ, экс-чиновника подозревают в получении взятки от министра здравоохранения региона Виталия Тесленко.
"Четвертым следственным управлением Главного следственного управления СК России возбуждено уголовное дело по факту получения взятки Михаилом Юревичем, занимавшим в 2012 году должность губернатора Челябинской области, от Виталия Тесленко, назначенного Юревичем на должность министра здравоохранения Челябинской области", - говорится в сообщении. Другие подробности дела не приводятся.
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