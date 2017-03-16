Свердловским студентам расскажут, какой бог правильный и какая церковь самая русская

Миссионерский институт Екатеринбургской епархии запустил в Уральском государственном экономическом университете курс "Основы духовной безопасности", сообщает Znak.com со ссылкой на департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

Из аннотации к курсу следует, что он рассчитан на шесть-восемь лекционных часов. Среди тем, которые затрагивают лекторы, "Религиозный и политический экстремизм", "Духовно-нравственный идеал традиционных религий России", "Секты и сектантство".

Как рассказал телеканалу ОТВ один из разработчиков этой образовательной программы, сотрудник института епархии Константин Корепанов, курс призван "ответить на вызовы, с которыми сталкивается студенческая молодежь, и указывает на набор превентивных мер, чтобы не залезать туда, куда залезать не надо".

В качестве примера "куда не надо залезать" Корепанов привел киевский Майдан, приведший к свержению власти на Украине. "Они (молодежь. - Прим. NEWSru.com) думали, что свергнут одно и им станет хорошо, боролись за счастливое будущее, а закончилось тем, что они стали смертниками, покойниками, инвалидами на той войне, которая там была развязана", - пояснил Корепанов.

"Но, - продолжил преподаватель, - им ничего от этого не выгорело, они ничего от этого не получили. Это те люди, которые в черных одеждах кидали бутылки, кричали лозунги и шли на абордаж. <…> Их натуральным образом использовали. Да, им за это дело заплатили, но они повелись на пропаганду. И важно, чтобы такого не случилось на наших улицах, чтобы наших людей не спровоцировали, не вовлекли, а потом не бросили, как использованную вещь".

Метод для направления молодежи в нужное русло Корепанов предложил метафорически черпать из знаменитой повести Джерома Д. Сэллинджера : "Вы знаете, образ такой есть из повести "Над пропастью во ржи", там подросток мечтает, чтобы бегать по краю ржаного поля и ловить заигравшихся детей. Курс - нечто такое же. Дети играют, а вокруг много людей, которые хотят воспользоваться этим и этих детей поймать. Мы говорим им, что делать не надо и куда ходить не надо", - прокомментировал Корепанов.

На вопрос ведущего, куда же конкретно ходить не надо - неужели в интернет, - Корепанов ответил, что не надо ходить туда, "куда приглашает интернет", если при этом сознанием молодого человека начинают манипулировать.

Новая программа читалась в рамках курса "Основы безопасности жизнедеятельности". По словам ректора Миссионерского института епархии Наталии Дьячковой, "на уроках ОБЖ в первую очередь учат действовать при пожаре, техногенных катастрофах, а вот защитить себя от ментального влияния, которое может разрушить твою жизнь и жизнь твоих близких, не учат", поэтому и был апробирован этот курс.

Учебная программа уже получила одобрение в Министерстве общего и профессионального образования Свердловской области, и ее авторы рассчитывают, что ее введут и другие вузы.

В декабре 2016 года сообщалось, что Федеральное агентство по делам национальностей совместно с МВД собирается оценить экстремистский потенциал студентов во всех вузах России. Первые проверки запланированы в Москве, а затем - во всех остальных регионах РФ.

В октябре того же года заместитель руководителя Института стратегических исследований и прогнозов при РУДН Никита Данюк заявил, что в течение двух лет более чем в 40 московских и нескольких десятках региональных вузов тайно провели оценку "протестного потенциала" среди преподавателей и студентов. На основе проверок были составлены "справки для служебного пользования", в том числе для органов власти.

- По большому счёту, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - подобное "просвещение" сводится лишь к одной формуле, отнюдь не расширяющей кругозор учащихся, им планомерно доказывают, что "наша секта самая традиционная, родная", фактически за государственный счёт РПЦ проводит рекламу своих виртуальных услуг общения с господом богом, вот и самое время вспомнить проведённое сто лет назад отделение церкви от государства большевиками, его прогрессивную роль в развитии не только России, но и всего СССР.

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