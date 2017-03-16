Минздрав предлагает к 2035 году запретить свободную продажу табака в РФ

Минздрав РФ предложил в доработанной версии антитабачной концепции к 2035 году запретить свободную продажу табака в России, сообщает ТАСС.

По мнению Минздрава, на долгосрочную перспективу до 2035 года целевым ориентиром при реализации концепции должно стать "признание табачной продукции товаром, свободная реализация которого запрещена". Еще одним целевым ориентиром документа ведомство предлагает сделать "снижение распространенности потребления табака среди населения РФ до 1%" до 2035 года.

Кроме того, в доработанном проекте министерство предлагает повысить ставки акцизов на табачные изделия до уровня стран ЕС, запретить все виды беспошлинных и безналоговых продаж табака, а также ввести налог на розничную продажу электронных сигарет.