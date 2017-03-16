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Московский листок

Минздрав предлагает к 2035 году запретить свободную продажу табака в РФ

Опубликовано 16.03.2017 в разделе комментариев 7

Минздрав предлагает к 2035 году запретить свободную продажу табака в РФ

Минздрав РФ предложил в доработанной версии антитабачной концепции к 2035 году запретить свободную продажу табака в России, сообщает ТАСС.

По мнению Минздрава, на долгосрочную перспективу до 2035 года целевым ориентиром при реализации концепции должно стать "признание табачной продукции товаром, свободная реализация которого запрещена". Еще одним целевым ориентиром документа ведомство предлагает сделать "снижение распространенности потребления табака среди населения РФ до 1%" до 2035 года.

Кроме того, в доработанном проекте министерство предлагает повысить ставки акцизов на табачные изделия до уровня стран ЕС, запретить все виды беспошлинных и безналоговых продаж табака, а также ввести налог на розничную продажу электронных сигарет.

 



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Всего комментариев к статье: 7
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Шат
Ткм написал 16.03.2017 19:38
Табак тоже запрещен,приравнен к наркотикам
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(без названия)
Самосадик садила написал 16.03.2017 19:29
Садить табак в огороде еще не запрещено?
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Говноздрав
Гнев написал 16.03.2017 18:56
Россиянский говноздрав вреднее табака алкоголя и героина.
Табак кстати нацисты ограничивать начали, а нацистов повесели, но таки проросла нацисткая гнида.
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Шат
Ткм написал 16.03.2017 18:50
kеrg истину глаголишь,у нас в Туркмении сигаретам точно такая ситуация.Просто дибилизм.Правда наркотиков уже 7лет нет вообще,даже врачи боятся прописать морфин пациентам.
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появится фантастический нелегальный бизнес
kerg написал 16.03.2017 18:45
торговать сигаретами из-под полы будет выгодней чем наркотиками. Ничего сильно не изменится. Ну разве что травиться всяким сурогатом будут больше
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....Мы всегда будем в ответе за тех, кого приручили
Анасзтаз написал 16.03.2017 18:44
столько лет государство наживалось на курильщиках, а теперь вот на тебе... что с ними-то делать в Минздраве не хотят объяснить?
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Шат
Ткм написал 16.03.2017 18:43
В Туркмении уже 2 года запрещен продажа сигарет,все ровно привозить контрабандой.Пачка Кента 20$
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