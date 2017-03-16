Задолженность по зарплате в России за месяц выросла на 11,8%

Просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 марта 2017 года составила 3 млрд 613 млн рублей, повысившись за февраль на 381 млн рублей, или на 11,8%, передает Интерфакс со ссылкой на данные Росстат. Отмечается, что 99,6% просроченной задолженности по зарплате образовалось из-за отсутствия у организаций собственных средств.

Наибольший размер просроченной задолженности по заработной плате из-за отсутствия собственных средств из общей суммы указанной задолженности приходится на Приморский край (572,1 млн рублей, или 15,9%), Хабаровский край (274,2 млн рублей, или 7,6%), Мурманскую область (210,9 млн рублей, или 5,9%), Амурскую область (158,7 млн рублей, или 4,4%), Республику Коми (140,0 млн рублей, или 3,9%), Санкт-Петербург (127,0 млн рублей, или 3,5%).