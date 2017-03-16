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Московский листок

Королева дала добро на "брэкзит": Альбион отдаляется от ЕС

Опубликовано 16.03.2017 в разделе комментариев 0

евросоюз англия брэкзит
Королева дала добро на "брэкзит": Альбион отдаляется от ЕС

Королева Великобритании Елизавета II официально одобрила законодательство по Brexit, сообщает Sky News. Следовательно, закон вступил в силу и в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора премьер-министр Тереза Мэй теперь имеет возможность направить запрос о выходе Великобритании из Евросоюза. Далее должны последовать двухлетние переговоры. 

Несколькими днями ранее законопроект о запуске Brexit одобрил парламент страны, отклонив поправки к нему о гарантиях живущим в стране гражданам ЕС сохранить за ними этот статус. 

8 февраля нижняя палата парламента Британии утвердила законопроект о введении в действие процедуры выхода государства из ЕС. За внесенный правительством проект закона проголосовали 494 народных избранника, против - 122. Билль о Brexit наделяет премьер-министра Терезу Мэй правом задействовать статью 50 Лиссабонского договора о ЕС. 

Изначально Тереза Мэй собиралась самостоятельно начать переговоры с ЕС. Однако сначала Высокий суд Лондона, а потом и Верховный суд обязали ее заручиться одобрением законодателей, после чего билль был внесен в парламент. 

Референдум по вопросу о выходе страны из состава Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. По официальным данным, 51,9% участников плебисцита выступили за Brexit.

Напомним, более года назад, 22 февраля мэр Лондона Борис Джонсон объявил о поддержке сторонников выхода Великобритании из Европейского союза (так называемый Brexit). По его мнению, членство в Евросоюзе вредит суверенитету Великобритании, а заключенное Дэвидом Кэмероном соглашение с Брюсселем не принесет фундаментальных перемен в отношениях с ЕС, сообщает "Би-би-си". 

"С Европой беда в том, что она размывает суверенитет Британии - и в вопросах занятости, и в вопросах пограничного контроля, и в вопросах прав человека, и по всяким мелочам", - заявил лондонский мэр, который также является членом палаты общин от Консервативной партии.   

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