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Московский листок

Турция ввела заградительные пошлины для кукурузы и пшеницы из России

Опубликовано 16.03.2017 в разделе комментариев 3

Турция ввела заградительные пошлины для кукурузы и пшеницы из России

Турция ввела пошлины в размере 130% на поставки пшеницы, кукурузы и подсолнечного шрота для российских экспортеров, передает "Интерфакс" со ссылкой на главу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько. По его словам, Анкара "приостановила выдачу лицензий … из ряда стран, но в первую очередь это касается ключевого поставщика — России". Отмечается, что трейдеры уже заявили о фактическом приостановлении поставок зерна из России.

Директор аналитического центра анализа аграрных рынков «СовЭкон» Андрей Сизов, в свою очередь, отметил, что это весьма ощутимый удар для российского экспорта, так как за последние 9 месяцев Турция стала одним из главных покупателей пшеницы, импортировав из РФ в общей сложности 2 млн тонн зерна. Турция также занимает четвертое место в рейтинге крупных покупателей кукурузы – с июля 2016 года она закупила у России 342 тысячи тонн. С октября 2016 на турецкий рынок также было поставлено 314 тысяч тонн российского подсолнечного шрота.

Официальные разъяснения от турецких властей еще не поступали заявили и в Минсельхозе.

Агентство отмечает, что Национальная ассоциация экспортеров сельскохозяйственной продукции (НАЭСП) обратилась к министру сельского хозяйства Александру Ткачеву с требованием «принять энергичные меры для возобновления беспрепятственного экспорта российской сельскохозяйственной продукции в Турецкую Республику».

 



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Всего комментариев к статье: 3
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и чо?
анти написал 16.03.2017 22:28
Лучшая заградительная пошлина от отдыха в Турции уже известна. Отменить прямые рейсы не долго.
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(без названия)
все.очевидно написал 16.03.2017 21:25
путину нужно газопровод строить
ради этого аграрии и все прочие могут потерпеть
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ну кто бы мог подумать... это же наши лучшие друзья.....
случайнозашел написал 16.03.2017 21:21
Россия и Турция должны не только восстановить прежний уровень торгово-экономического сотрудничества, но и превысить его, пойти дальше. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на встрече с деловыми кругами обеих стран. Его слова приводит РИА Новости.
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