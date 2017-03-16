Турция ввела заградительные пошлины для кукурузы и пшеницы из России

Турция ввела пошлины в размере 130% на поставки пшеницы, кукурузы и подсолнечного шрота для российских экспортеров, передает "Интерфакс" со ссылкой на главу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько. По его словам, Анкара "приостановила выдачу лицензий … из ряда стран, но в первую очередь это касается ключевого поставщика — России". Отмечается, что трейдеры уже заявили о фактическом приостановлении поставок зерна из России.

Директор аналитического центра анализа аграрных рынков «СовЭкон» Андрей Сизов, в свою очередь, отметил, что это весьма ощутимый удар для российского экспорта, так как за последние 9 месяцев Турция стала одним из главных покупателей пшеницы, импортировав из РФ в общей сложности 2 млн тонн зерна. Турция также занимает четвертое место в рейтинге крупных покупателей кукурузы – с июля 2016 года она закупила у России 342 тысячи тонн. С октября 2016 на турецкий рынок также было поставлено 314 тысяч тонн российского подсолнечного шрота.

Официальные разъяснения от турецких властей еще не поступали заявили и в Минсельхозе.

Агентство отмечает, что Национальная ассоциация экспортеров сельскохозяйственной продукции (НАЭСП) обратилась к министру сельского хозяйства Александру Ткачеву с требованием «принять энергичные меры для возобновления беспрепятственного экспорта российской сельскохозяйственной продукции в Турецкую Республику».