Первая леди США снималась в порно

Мелания Трамп снималась в «грязном порно». С таким заявлением в эфире телеканала MSNBC выступил журналист Дэвид Кей Джонстон. Об этом сообщает издание The Daile Caller.

Свое заявление журналист сделал в программе «Последнее слово с Лоуренсом О'Доннеллом» во время обсуждения налоговой декларации Трампа. Ведущий обратил внимание, что человеку с такими доходами странно отчитываться о своей зарплате. Тогда Джонстон отметил, что декларация может принадлежать первой леди. О'Доннелл заявил, что супруга Трампа никогда не занималась бизнесом, на что обозреватель заявил, что она снималась в порно.

- Для лицемерной Америки это, конечно, шок, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Страна, в которой придумали секс-клубы, падает в обморок от того, что президенту сделали минет в Овальном кабинете... Но мы то не американцы, мы же понимаем, что детишек находят отнюдь не в капусте, и воспроизодство население - это очень увлекательное и чертовски приятное занятие. Жена Трампа, оказывается, настолько хороша собой и хороша в постели, что может сниматься в порно? Ну так, как сказал в подобном случае Отец народов - "завидовать будем". Нет, ну вы можете представить себе порнофильм с участием Ангелы Меркель? Нет, не фильм ужасов, а именно порно... Или Хилари Клинтон в этом качестве... Свят, свят! Или вот есть такая Мизулина... А на Меланью Трамп встает у миллиона мужиков! А если показать по Первому каналу, то у всей "Единой России" встанет, без разбора пола и возраста. Ну и кто молодец, а кто дерьмо собачье? Я б вообще женщин-политиков обязывал в начале карьеры отработать с годик в борделе, чтоб понимали, что такое политическая проституция.