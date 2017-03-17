Депутаты отказались спрашивать Медведева о его дворцах и яхтах

Депутаты Госдумы не станут задавать премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву вопросы о расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального во время его отчета об итогах работы кабмина за 2016 год в Думе.

Как сообщает телеканал «Дождь», фракции уже направили в правительство списки письменных вопросов к выступлению Дмитрия Медведева в Госдуме, которое запланировано на 19 апреля. При этом ни одна из парламентских партий не поинтересовалась письменно и не планирует задать Медведеву устный вопрос по поводу расследования ФБК.

«А какое это отношение имеет к отчету правительства? То, что касается псевдо-расследования Навального, отношение нашей партии к этому уже выразил (вице-спикер Госдумы) Сергей Неверов. Это вольные фантазии Навального, почему они должны нас интересовать», — заявил телеканалу первый замруководителя фракция «Единая Россия» Андрей Исаев.

Неверов, комментируя материал ФБК о Медведеве у себя в фейсбуке 3 марта, назвал его «заказухой».

«Справедливая Россия» сомневаемся в подлинности источников расследования, объяснил Дождю заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов. «Поэтому никаких вопросов по этой теме задавать премьеру желания у нас нет. И потом, есть и более важные проблемы. Нас интересует общая политика правительства и его социально-экономический курс, а не какие-то фейковые новости», — добавил он.

На вопрос, не интересует ли «Справедливую Россию» тема борьбы с коррупцией, Емельянов ответил, что «эта коррупция не доказана», предположив, что это чей-то заказ по дискредитации премьера.

«У нас есть много претензий к Медведеву как к руководителю правительства за ту политику, которую правительство проводит. Но борьбу такими мерами мы считаем ниже своего достоинства», — отметил Емельянов.

Фракция ЛДПР не планирует затрагивать тему расследования Навального, так как она не интересует ее избирателей, отметил первый заместитель руководителя фракции ЛДПР Вадим Деньгин.

«Мы не видим в этом вопросе никакого смысла. У нас своя история, свой вектор, свой путь. Наши избиратели не интересуются расследованием Навального, у них куча своих проблем — по ЖКХ, например», — подчеркнул Деньгин.

Отчет правительства по итогам прошлого года не предполагает подобных вопросов, подчеркнул первый заместитель руководителя КПРФ Сергей Решульский. «Это к теме не относится. Для того, чтобы задавать такие вопросы, требуется другая процедура — парламентское расследование», — отметил он.

- Так ведь Государственная дума провалила законопроект о парламентских расследованиях, и это происходило при депутате Решульском, - напомнил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Так что пожелание депутата от "оппозиции его величества" проходят по категории "если бы у бабушки, она была бы дедушкой". Нет в России парламентских расследований, как института нет! А то, что перед отчетом правительства депутаты посылают в это самое правительство свои вопросы, как школьники, говорит о том, что и парламента в России нет. Например, если Зюганов возьмет, и здаст не тот вопрос, что был согласован, а что-то от себя, например, про расследование Навального, его сразу с довольствия снимут, что ли? Кстати, может и снимут... У нас ведь так называемая "оппозиция" живет за счет денег, которые ей выделяет власть. Или вы думаете, на взносы бабушек и дедушек? Между тем Медведев еще и официальный лидер "Единой России", и отказ от вопросов, касающихся незаконного обогащения лидера "конкурирующей" партии - это вообще днище для оппозиции...