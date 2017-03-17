Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Депутаты отказались спрашивать Медведева о его дворцах и яхтах

Опубликовано 17.03.2017 в разделе комментариев 4

кпрф навальный дума оппозиция медевев
Депутаты отказались спрашивать Медведева о его дворцах и яхтах

Депутаты Госдумы не станут задавать премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву вопросы о расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального во время его отчета об итогах работы кабмина за 2016 год в Думе.

Как сообщает телеканал «Дождь», фракции уже направили в правительство списки письменных вопросов к выступлению Дмитрия Медведева в Госдуме, которое запланировано на 19 апреля. При этом ни одна из парламентских партий не поинтересовалась письменно и не планирует задать Медведеву устный вопрос по поводу расследования ФБК.

«А какое это отношение имеет к отчету правительства? То, что касается псевдо-расследования Навального, отношение нашей партии к этому уже выразил (вице-спикер Госдумы) Сергей Неверов. Это вольные фантазии Навального, почему они должны нас интересовать», — заявил телеканалу первый замруководителя фракция «Единая Россия» Андрей Исаев.

Неверов, комментируя материал ФБК о Медведеве у себя в фейсбуке 3 марта, назвал его «заказухой».

«Справедливая Россия» сомневаемся в подлинности источников расследования, объяснил Дождю заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов. «Поэтому никаких вопросов по этой теме задавать премьеру желания у нас нет. И потом, есть и более важные проблемы. Нас интересует общая политика правительства и его социально-экономический курс, а не какие-то фейковые новости», — добавил он.

На вопрос, не интересует ли «Справедливую Россию» тема борьбы с коррупцией, Емельянов ответил, что «эта коррупция не доказана», предположив, что это чей-то заказ по дискредитации премьера.

«У нас есть много претензий к Медведеву как к руководителю правительства за ту политику, которую правительство проводит. Но борьбу такими мерами мы считаем ниже своего достоинства», — отметил Емельянов.

Фракция ЛДПР не планирует затрагивать тему расследования Навального, так как она не интересует ее избирателей, отметил первый заместитель руководителя фракции ЛДПР Вадим Деньгин.

«Мы не видим в этом вопросе никакого смысла. У нас своя история, свой вектор, свой путь. Наши избиратели не интересуются расследованием Навального, у них куча своих проблем — по ЖКХ, например», — подчеркнул Деньгин.

Отчет правительства по итогам прошлого года не предполагает подобных вопросов, подчеркнул первый заместитель руководителя КПРФ Сергей Решульский. «Это к теме не относится. Для того, чтобы задавать такие вопросы, требуется другая процедура — парламентское расследование», — отметил он.

- Так ведь Государственная дума провалила законопроект о парламентских расследованиях, и это происходило при депутате Решульском, - напомнил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Так что пожелание депутата от "оппозиции его величества" проходят по категории "если бы у бабушки, она была бы дедушкой". Нет в России парламентских расследований, как института нет! А то, что перед отчетом правительства депутаты посылают в это самое правительство свои вопросы, как школьники, говорит о том, что и парламента в России нет. Например, если Зюганов возьмет, и здаст не тот вопрос, что был согласован, а что-то от себя, например, про расследование Навального, его сразу с довольствия снимут, что ли? Кстати, может и снимут... У нас ведь так называемая "оппозиция" живет за счет денег, которые ей выделяет власть. Или вы думаете, на взносы бабушек и дедушек? Между тем Медведев еще и официальный лидер "Единой России", и отказ от вопросов, касающихся незаконного обогащения лидера "конкурирующей" партии - это вообще днище для оппозиции...



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 6
Поделиться
Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re: Там у всех дворцы и яхты,
па написал 17.03.2017 10:34
Не у всех. Некоторые еще не заработали, им интересно должно быть
Ответить
(без названия)
gudun-ku написал 17.03.2017 10:27
Там у всех дворцы и яхты, и понятно, что спрашивать незачем, все все знают.
Ответить
Re: А не тот ли это Решульский?
gggd написал 17.03.2017 10:08
А не тот ли это Решульский, который еще в Верховном совете РСФСР голосовал за суверенитет России и распад СССР?
Ответить
(без названия)
старый рыбак написал 17.03.2017 10:04
Никогда в России не было " парламентской оппозиции". Вся эта свора по имени ГосДума действует в одной связке и четыре думские партии работают в одной упряжке. Посмотрите, крайне реакционные и антинародные законы начиная с девяностых годов, такие как ТК РФ, Налоговый Кодекс, Лесной Кодекс, Манетизацию льгот, все принята единодушно всеми фракциями безо всяких оговорок.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вы думаете о докладе Навального по поводу коррумпированности Медведева?:
Результаты
Интернет-ТВ
Недоверие Путину и отставка правительства - требования стачки дальнобойщиков
Недоверие Путину и отставка правительства - требов...
14.03.2017
Идите вы со своей сырьевой монархией!
Идите вы со своей сырьевой монархией!
16.03.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Задержанного по запросу Минска шеф-редактора "Регнума" выпустят в Москве сегодня же (0)
ВЦИОМ: россиян все меньше беспокоят западные санкции (0)
Побывавший в казахском рабстве физик-ядерщик вернётся в Новосибирск 20 марта (0)
Пресс-секретарша Мити-премьера и Дмитрий Киселев считают свою прайваси пострадавшей от фэсбов-хакеров (0)
Собянин выделил фонду Людмилы Путиной 250 млн рублей (3)
Депутаты отказались спрашивать Медведева о его дворцах и яхтах (4)
Первая леди США снималась в порно (10)
Ошибка украинских трудящихся не в том, что они поднялись на борьбу, а в том, что не пошли до конца (26)
Турция ввела заградительные пошлины для кукурузы и пшеницы из России (6)
Задолженность по зарплате в России за месяц выросла на 11,8% (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: И.Стрелков. Предсказуемый конец "трампнаша"
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Отлично!
Максим Калашников Максим Калашников: МЭФ-2017: знамя экономического национализма
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Бунт регионов не за горами....
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Что мы можем сказать своим детям в оправдание?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss