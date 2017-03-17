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Московский листок

Собянин выделил фонду Людмилы Путиной 250 млн рублей

Опубликовано 17.03.2017 в разделе комментариев 4

Собянин выделил фонду Людмилы Путиной 250 млн рублей

Фонд "Центр развития межличностных коммуникаций", который находится под патронажем бывшей супруги президента Владимира Путина Людмилы, получил из московского бюджета 250 миллионов рублей. Как сообщает телеканал "Дождь", указ о выделении фонду финансовой помощи в рамках программы "Социальная поддержка жителей Москвы" подписал мэр Москвы Сергей Собянин ещё 2015 году. В 2016 году фонд получил 62 миллионов рублей, столько же — в 2017, аналогичный размер финансовой поддержки предусмотрен на 2018 и на 2019 годы.

Как говорится в документе, фонд на эти средства должен «создавать условия для эффективного коммуникативного взаимодействия в обществе».

По данным телеканала, фонд возглавляет Артур Очеретный, который, по данным СМИ, является супругом Людмилы Путиной. Согласно выписке из Росреестра на старую квартиру Путиных на Васильевском острове, именно такую фамилию носит сейчас бывшая жена президента России.

По данным «Спарк-Интерфакс», в 2015 году фонд заработал 60 миллионов рублей. При этом ему принадлежит особняк на Воздвиженке, 9 — так называемый дом Волконского. «Центр развития межличностных коммуникаций» сдает помещения особняка в аренду компании «Меридиан», а та пересдает их в субаренду. 99% ООО «Меридиан» принадлежит компании «Интерьерсервис», стопроцентной владелицей которого является Людмила Шкребнева. Шкребнева — девичья фамилия жены президента России.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
Fox News! написал 17.03.2017 10:46
Оккупированные народы, хотите и дальше влачить жалкое существование в нищете и неспособности прокормить свои семьи, и все ради того, чтобы подстилки оккупантов жировали за ваш счет?
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(без названия)
Fox News! написал 17.03.2017 10:44
Неплохо подстилки главвора - пуйла живут
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Re: стоик694
La Terrible написал 17.03.2017 10:27
" Людмила - честная, смелая женщина, не захотела участвовать в омерзительном спектакле."
__________________________________________________________________________
Да-да-да, и за свою честность получает сотни миллионов из бюджета. Таких "честных и смелых" у нас всего 2 %. Вы случайно не из них? Или желаете присоседиться?
И, таки да, - аренда-субаренда помещений весьма способствует "эффективному коммуникативному взаимодействию в обществе". Так победимЪ!
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(без названия)
стоик694 написал 17.03.2017 10:04
Людмила - честная, смелая женщина, не захотела участвовать в омерзительном спектакле.
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