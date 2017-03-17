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Пресс-секретарша Мити-премьера и Дмитрий Киселев считают свою прайваси пострадавшей от фэсбов-хакеров

Опубликовано 17.03.2017 в разделе комментариев 0

хакеры фсб
Пресс-секретарша Мити-премьера и Дмитрий Киселев считают свою прайваси пострадавшей от фэсбов-хакеров

Следственное управление ФСБ рассмотрит вопрос о признании потерпевшими по делу хакеров "Шалтая-Болтая" еще нескольких человек. Заявления с просьбой признать их пострадавшими от действий хакерской группировки написали замначальника управления внутренней политики Кремля Тимур Прокопенко и телеведущий Дмитрий Киселев. Сотрудничать со следствием намерена пресс-секретарь премьер-министра РФ Наталья Тимакова. 

Об этом РБК рассказал собеседник, знакомый с ходом следствия, и подтвердил источник в спецслужбе. "Во время беседы со следователем Прокопенко подтвердил, что к его личной почте был осуществлен неправомерный доступ, но отказался подтвердить достоверность контента, который был добавлен [в опубликованную "Шалтаем-Болтаем" переписку] с целью его дискредитации", - сообщил близкий к следствию собеседник агентства. 

Прокопенко отказался давать РБК комментарии до решения суда. Киселев же сказал, что ему эта тема "неинтересна". 

Также с заявлением о признании его потерпевшим обратился топ-менеджер одной из госкомпаний, отметил знакомый с ходом расследования собеседник РБК. Фамилию заявителя он назвать отказался. Источник агентства добавил, что в ближайшее время в деле могут появиться еще несколько потерпевших, у которых группировка вымогала деньги. "В основном это представители госкомпаний и госкорпораций", - уточнил собеседник. Источник в ФСБ подтвердил эту информацию. 

Адвокат предполагаемого лидера "Шалтая-Болтая" Владимира Аникеева Руслан Коблев не исключил, что в деле могут появиться новые потерпевшие. Это предположение, указал защитник, основывается на тех сведениях, которые Аникеев изложил в своих признательных показаниях. Напомним, Коблев 14 марта сообщил, что его подзащитный пошел на сделку со следствием. "Мы пошли на сделку со следствием", - сказал юрист (цитата по ТАСС). 

Еще в феврале близкие к следствию анонимные источники сообщали, что следователи проверяют хакеров "Шалтая-Болтая" на причастность к взлому почты высокопоставленных чиновников, включая Прокопенко. Агентство "Росбалт", регулярно публикующее анонимную информацию от силовых ведомств о ходе резонансных расследований, сообщало, что задержанные свою вину отрицают. 

При этом отмечалось, что потерпевшим по делу проходит пока только сотрудник "Сбербанка" Евгений Кисляков, вице-президент федеральной уполномоченной организации "Универсальная электронная карта", чью взломанную переписку выкупили еще на этапе анонса. 

Документы по Прокопенко начали появляться на сайте "Шалтая-Болтая" зимой 2014 года и публиковались в течение нескольких месяцев. Из них следовало, что политик отвечал за размещение материалов обо всех уголовных делах, связанных с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным. Также была опубликована фотография бывшего пресс-секретаря движения "Наши" Евгении Потупчик с сумкой, набитой деньгами, которая была сделана якобы в кабинете Прокопенко. 

Тимакова намерена сотрудничать со следствием 

Также два источника агентства сообщили, что на беседу с сотрудником следственного управления ФСБ приглашена пресс-секретарь премьера РФ. Наталья Тимакова подтвердила РБК, что получила соответствующее приглашение. "Я намерена сотрудничать со следствием", - подчеркнула она. В то же время Тимакова заявила, что это не означает, что она собирается написать заявление о признании ее потерпевшей, и сказала, что "до встречи со следователем больше ничего комментировать не будет". 

Группировка "Шалтай-Болтай" в январе 2015 года выставила на продажу неофициальную служебную переписку Тимаковой. Стоимость лота оценили примерно в 35 тысяч долларов в переводе с биткоинов. Архив состоял из почти 500 сообщений, датируемых 2004-2015 годами. 

В деле могут появиться не только новые потерпевшие, но и статьи 

Следствие считает участниками "Шалтая-Болтая" троих арестованных: предполагаемого лидера хакерской группировки Владимира Аникеева (Льюис), Константина Теплякова (Мартовский Заяц) и Александра Филинова (Шляпник). Им предъявлены обвинения в неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 272 УК; до пяти лет лишения свободы). 

По данным двух собеседников РБК, знакомых с ходом дела, обсуждается вопрос о том, чтобы предъявить хакерам обвинения еще по двум статьям: "Вымогательство" и "Организация преступного сообщества" (ст. 163 и ст. 210 УК; до 15 лет и до 20 лет лишения свободы соответственно). Это связано с появлением в деле новых доказательств. 

СМИ ранее связывали дело группировки "Шалтай-Болтай", несколько лет взламывавшей почтовые ящики и аккаунты чиновников и бизнесменов и публиковавшей их содержимое в интернете, с делом о госизмене, фигурантами которого являются сотрудники Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ РФ Сергей Михайлов и Дмитрий Докучаев, а также менеджер "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов и некий Георгий Фомченков. Однако адвокаты по обоим делам опровергали связь между этими расследованиями.

Напомним, 11 марта адвокат Руслан Коблев, представляющий интересы предполагаемого лидера группировки "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева, заявил, что его подзащитный и другие хакеры группы не имеют отношения к взлому переписки премьер-министра Дмитрия Медведева, сообщает RNS. 

Коблев также усомнился, что почту главы правительства "могут вскрыть обычные хакеры". По словам адвоката, ящики в правительственном домене ".gov" группа "Шалтай-Болтай" также не вскрывала. Аникеев рассказывал только о взломе частной переписки, добавил Коблев. 

Коблев говорит, таким образом, что его подзащитному вменяют незаконный доступ к частной почте граждан, а не к служебной переписке, содержащей охраняемые законом тайны. В частности, Аникееву, а также еще двум предполагаемым членам группировки, Александру Филинову и Константину Теплякову, предъявлены обвинения в неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 272 УК).  

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