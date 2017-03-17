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Московский листок

ВЦИОМ: россиян все меньше беспокоят западные санкции

Опубликовано 17.03.2017 в разделе комментариев 0

ВЦИОМ: россиян все меньше беспокоят западные санкции

Россияне стали меньше беспокоиться по поводу последствий западных санкций, сообщает РИА Новости со ссылкой на мартовский соцопрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Как отмечают социологи, число россиян, видящих негативные последствия санкций с февраля 2015 года снизилось с 52% до 27%. Более того, в ходе опроса выяснилось, что наши сограждане стали гораздо чаще говорить о положительных последствиях санкций. За от же период доля респондентов, разделяющих это мнение, выросла с 17% до 35%. 32% опрошенных заявили, что санкционные ограничения не оказали серьезного влияния на жизнь общества, тогда как два года назад так считал почти каждый пятый (22% респондентов).

Похожая тенденция отмечается и в оценке воздействия ограничительных мер на каждого опрошенного лично. Если в 2015 году конкретные последствия для себя и близких отмечали 45% опрошенных, то сейчас это показатель снизился до 17%. При этом 66% респондентов от числа тех, кто ощутил влияние санкций жаловались на рост цен и ухудшение материального положения. Еще 13% отметили, что из-за санкций многие товары исчезли с прилавков, еще по 9% упомянули снижение или задержку зарплаты и проблемы с получением виз, или запреты на поездки за границу, на Украину.

При этом подавляющее число россиян (76%) придерживаются мнения, что "России не нужно бороться за отмену санкций, поскольку они обоюдно вредят и нашей стране, и тем государствам, которые их ввели, и поэтому должны в скором времени быть отменены с их стороны". В 2015 году эту точку зрения разделяли 57% респондентов.

Сегодня, как отмечают социологи, только 18% опрошенных (против 33% два года назад) говорят, что нужно принять меры для отмены введенных Западом ограничений, поскольку их экономические последствия для России слишком тяжелы.

Кроме того, более половины граждан (59% — максимум за все годы измерений) выразили готовность терпеть "определенные сложности в текущей экономической ситуации ради продолжения внешнеполитического курса России на Украине". Обратной позиции придерживаются 345 респондентов.

 



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