Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Побывавший в казахском рабстве физик-ядерщик вернётся в Новосибирск 20 марта

Опубликовано 17.03.2017 в разделе комментариев 0

регионы казахстан неофеодализм назарбаев сибирь социальный регресс
Побывавший в казахском рабстве физик-ядерщик вернётся в Новосибирск 20 марта

Новосибирский физик-ядерщик Юрий Образцов, которого обнаружили на днях в Алма-Ате после побега из многомесячного рабства, рассказал журналистам, что с ним происходило в плену. 54-летний мужчина признался, что в ауле, где его держали, он вынужден был ухаживать за коровами и питаться кормом для животных, а при попытках сбежать его ловили и жестоко избивали. 

10 марта в одном из торговых центров Алма-Аты сотрудники обратили внимание на мужчину, который весь день просидел на лавочке и, несмотря на достаточно холодную погоду, был одет в легкий свитер. Отвечая на вопросы, мужчина рассказал, что он сбежал из рабства, где провел несколько лет, но не может уехать домой в Новосибирск, так как у него нет ни денег, ни документов. 

"Он вообще стеснялся рассказывать свою ситуацию. Говорил, что сейчас за мной должны приехать, я стою, жду вот. В конечном итоге, когда он стал нам доверять, рассказал, что никто за ним не приедет, что он только в Алматы вторые сутки. Вот эту историю, когда он рассказал, тогда мы его, естественно, никуда не отпустили, посадили в машину и стали выяснять", - рассказала местная жительница Тамара Полуэктова в сюжете казахстанского телеканала КТК. 

Через социальные сети волонтеры нашли родных физика и связались с новосибирским поисковым отрядом "Маяк". Выяснилось, что мужчина, работавший ведущим специалистом в Институте лазерной физики в Новосибирске, на родине числится пропавшим без вести и был объявлен в федеральный розыск три года назад. 

В беседе с тележурналистами Образцов рассказал, что оказался в Казахстане проездом, когда направлялся в Ташкент на встречу с друзьями. Первый канал приводит другую версию - о том, что мужчина, по его словам, ехал в столицу Узбекистана на коммерческие переговоры. 

По словам физика, на вокзале в Алма-Ате неизвестные посадили его в машину и увезли в фермерское хозяйство. В течение трех лет в ауле его заставляли ухаживать за коровами. Кроме него, уверяет мужчина, там были другие работники. Пленник неоднократно пытался бежать, но каждый раз его возвращали. Часто наказывали, били до потери сознания. 

У мужчины повреждены уши, нога перебита - все это говорит о том, что над мужчиной жестоко издевались, отмечает Первый канал. Юрий Образцов истощен и до сих пор находится в шоковом состоянии, говорится в сюжете. 

"Спали там на каких-то койках, шконках, как они говорят. Все довольно примитивно там. Душа там не бывает. Кушали то, что есть, то, что попадается, - зерна, злаки какие-то и то, что остается от крупного рогатого скота. Меня избили сильно, разбито ухо было, левое особенно сильно было разбито, слуховой канал сжат, я плохо слышу", - рассказал Образцов КТК. 

Несколько последних дней Образцов жил дома у жителя Алма-Аты Расула Байрамукова. Он с друзьями купил мужчине билет на самолет в Новосибирск. Дома Юрий Образцов окажется уже в понедельник, 20 марта. Он мечтает как можно скорее забыть о пережитом кошмаре и вернуться к нормальной жизни, говорится в сюжете. 

Ранее стало известно, что МВД России проверит обстоятельства исчезновения физика. По прибытии в Новосибирск мужчину опросят сотрудники полиции для установления всех обстоятельств его исчезновения, а также местонахождения в период розыска. Как сообщает РИА "Новости", информация о возможных противоправных действиях, совершенных в отношении разыскиваемого, будет тщательно проверена и отработана совместно с полицией Казахстана. 

"Сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с полицией Республики Казахстан и консульством Российской Федерации в Республике Казахстан решается вопрос о выдаче гражданину временных документов для его отправки к месту проживания в сопровождении сотрудников правоохранительных органов. Новосибирские полицейские встретят его на границе и доставят домой", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. 

Пока непонятно, кто похитил мужчину. Если рабовладельцев найдут, им грозит суровое наказание: по российским законам - до 10 лет лишения свободы, по законам Казахстана - до 12 лет с конфискацией имущества.

От редакции: Всё в этой истории - на нужном месте. Однако вот суровость законов, наказывающих за рабовладение - сильно преувеличена. При той скорости социального регресса, которая охватила РФ при отступлении из социализма в капитализм (а следующая ступень - как раз феодализм) - карать рабовладельцев просто не за что, и успевать карать не будут, потому что того гляди монархию в РФ водрузят на место республики. И вчерашний рабовладелец просто получит официальный статус - а уж в Казахстане и подавно. Именно здесь "тестировался" неофеодализм - "нео" потому что феодальные общественные отношения здесь накладываются на социалистическую инфраструктуру, на ту технику, те здания, которые советский народ возводил на пути к коммунизму. Однако, если даже нефть Казахстана теперь народу не принадлежит, то почему бы самому народу не начать рабовладельческий беспредел в отношении соседей?

Вот идёт мужичок мимо - ну и что с того, что образовывала его социалистическая родина для иных целей, для мирного атома, для прогресса? Он же может и рабом поработать? Конечно, может - при хорошем хозяине, так даже очень успешно потрудится в иной формации... А в РФ с нефтью - сильно лучше? Да нет же - экономическая основа феодальных отношений тут и явлена. Из социалистической собственности, гарантирующей равенство граждан в экономических правах - нефть и газ стали фактически частной собственностью. Ну, а дальше - "дело техники", работающие на всё тех же нефтевышках рабочие, не имеющие ни профсоюзов, ни каких-либо иных структур, фиксирующих их права и гарантирующих будущее, считаются-то трудящимися, но по факту личного владения целыми месторождениями (как, например, Приобским - это всё в тех же краях, недалеко от Казахстана) они даже не наёмные работники, они рабы, но получающие с барского плеча денежные знаки. И не сколько зарабатывают - а именно жалование, то есть на сколько пожалует их господин... Физики-ядерщики оказались в рабстве не локальном - а формационном, они не нужны, как и космонавтика и прочие социалистические отрасли. Ведь теперь государство занято одним - опустошением собственных недр на благо таким, как Сечин и Медведев, чтобы они из это нефти "Монетизировали" зарубежную недвижимость, виноградники и всё прочее, чего "совок" не позволял...

Д.Ч.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вы думаете о докладе Навального по поводу коррумпированности Медведева?:
Результаты
Интернет-ТВ
Недоверие Путину и отставка правительства - требования стачки дальнобойщиков
Недоверие Путину и отставка правительства - требов...
14.03.2017
Идите вы со своей сырьевой монархией!
Идите вы со своей сырьевой монархией!
16.03.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Задержанного по запросу Минска шеф-редактора "Регнума" выпустят в Москве сегодня же (0)
ВЦИОМ: россиян все меньше беспокоят западные санкции (0)
Побывавший в казахском рабстве физик-ядерщик вернётся в Новосибирск 20 марта (0)
Пресс-секретарша Мити-премьера и Дмитрий Киселев считают свою прайваси пострадавшей от фэсбов-хакеров (0)
Собянин выделил фонду Людмилы Путиной 250 млн рублей (3)
Депутаты отказались спрашивать Медведева о его дворцах и яхтах (4)
Первая леди США снималась в порно (10)
Ошибка украинских трудящихся не в том, что они поднялись на борьбу, а в том, что не пошли до конца (26)
Турция ввела заградительные пошлины для кукурузы и пшеницы из России (6)
Задолженность по зарплате в России за месяц выросла на 11,8% (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: И.Стрелков. Предсказуемый конец "трампнаша"
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Отлично!
Максим Калашников Максим Калашников: МЭФ-2017: знамя экономического национализма
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Бунт регионов не за горами....
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Что мы можем сказать своим детям в оправдание?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss