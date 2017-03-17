Побывавший в казахском рабстве физик-ядерщик вернётся в Новосибирск 20 марта

Новосибирский физик-ядерщик Юрий Образцов, которого обнаружили на днях в Алма-Ате после побега из многомесячного рабства, рассказал журналистам, что с ним происходило в плену. 54-летний мужчина признался, что в ауле, где его держали, он вынужден был ухаживать за коровами и питаться кормом для животных, а при попытках сбежать его ловили и жестоко избивали.

10 марта в одном из торговых центров Алма-Аты сотрудники обратили внимание на мужчину, который весь день просидел на лавочке и, несмотря на достаточно холодную погоду, был одет в легкий свитер. Отвечая на вопросы, мужчина рассказал, что он сбежал из рабства, где провел несколько лет, но не может уехать домой в Новосибирск, так как у него нет ни денег, ни документов.

"Он вообще стеснялся рассказывать свою ситуацию. Говорил, что сейчас за мной должны приехать, я стою, жду вот. В конечном итоге, когда он стал нам доверять, рассказал, что никто за ним не приедет, что он только в Алматы вторые сутки. Вот эту историю, когда он рассказал, тогда мы его, естественно, никуда не отпустили, посадили в машину и стали выяснять", - рассказала местная жительница Тамара Полуэктова в сюжете казахстанского телеканала КТК.

Через социальные сети волонтеры нашли родных физика и связались с новосибирским поисковым отрядом "Маяк". Выяснилось, что мужчина, работавший ведущим специалистом в Институте лазерной физики в Новосибирске, на родине числится пропавшим без вести и был объявлен в федеральный розыск три года назад.

В беседе с тележурналистами Образцов рассказал, что оказался в Казахстане проездом, когда направлялся в Ташкент на встречу с друзьями. Первый канал приводит другую версию - о том, что мужчина, по его словам, ехал в столицу Узбекистана на коммерческие переговоры.

По словам физика, на вокзале в Алма-Ате неизвестные посадили его в машину и увезли в фермерское хозяйство. В течение трех лет в ауле его заставляли ухаживать за коровами. Кроме него, уверяет мужчина, там были другие работники. Пленник неоднократно пытался бежать, но каждый раз его возвращали. Часто наказывали, били до потери сознания.

У мужчины повреждены уши, нога перебита - все это говорит о том, что над мужчиной жестоко издевались, отмечает Первый канал. Юрий Образцов истощен и до сих пор находится в шоковом состоянии, говорится в сюжете.

"Спали там на каких-то койках, шконках, как они говорят. Все довольно примитивно там. Душа там не бывает. Кушали то, что есть, то, что попадается, - зерна, злаки какие-то и то, что остается от крупного рогатого скота. Меня избили сильно, разбито ухо было, левое особенно сильно было разбито, слуховой канал сжат, я плохо слышу", - рассказал Образцов КТК.

Несколько последних дней Образцов жил дома у жителя Алма-Аты Расула Байрамукова. Он с друзьями купил мужчине билет на самолет в Новосибирск. Дома Юрий Образцов окажется уже в понедельник, 20 марта. Он мечтает как можно скорее забыть о пережитом кошмаре и вернуться к нормальной жизни, говорится в сюжете.

Ранее стало известно, что МВД России проверит обстоятельства исчезновения физика. По прибытии в Новосибирск мужчину опросят сотрудники полиции для установления всех обстоятельств его исчезновения, а также местонахождения в период розыска. Как сообщает РИА "Новости", информация о возможных противоправных действиях, совершенных в отношении разыскиваемого, будет тщательно проверена и отработана совместно с полицией Казахстана.

"Сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с полицией Республики Казахстан и консульством Российской Федерации в Республике Казахстан решается вопрос о выдаче гражданину временных документов для его отправки к месту проживания в сопровождении сотрудников правоохранительных органов. Новосибирские полицейские встретят его на границе и доставят домой", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Пока непонятно, кто похитил мужчину. Если рабовладельцев найдут, им грозит суровое наказание: по российским законам - до 10 лет лишения свободы, по законам Казахстана - до 12 лет с конфискацией имущества.

От редакции: Всё в этой истории - на нужном месте. Однако вот суровость законов, наказывающих за рабовладение - сильно преувеличена. При той скорости социального регресса, которая охватила РФ при отступлении из социализма в капитализм (а следующая ступень - как раз феодализм) - карать рабовладельцев просто не за что, и успевать карать не будут, потому что того гляди монархию в РФ водрузят на место республики. И вчерашний рабовладелец просто получит официальный статус - а уж в Казахстане и подавно. Именно здесь "тестировался" неофеодализм - "нео" потому что феодальные общественные отношения здесь накладываются на социалистическую инфраструктуру, на ту технику, те здания, которые советский народ возводил на пути к коммунизму. Однако, если даже нефть Казахстана теперь народу не принадлежит, то почему бы самому народу не начать рабовладельческий беспредел в отношении соседей?

Вот идёт мужичок мимо - ну и что с того, что образовывала его социалистическая родина для иных целей, для мирного атома, для прогресса? Он же может и рабом поработать? Конечно, может - при хорошем хозяине, так даже очень успешно потрудится в иной формации... А в РФ с нефтью - сильно лучше? Да нет же - экономическая основа феодальных отношений тут и явлена. Из социалистической собственности, гарантирующей равенство граждан в экономических правах - нефть и газ стали фактически частной собственностью. Ну, а дальше - "дело техники", работающие на всё тех же нефтевышках рабочие, не имеющие ни профсоюзов, ни каких-либо иных структур, фиксирующих их права и гарантирующих будущее, считаются-то трудящимися, но по факту личного владения целыми месторождениями (как, например, Приобским - это всё в тех же краях, недалеко от Казахстана) они даже не наёмные работники, они рабы, но получающие с барского плеча денежные знаки. И не сколько зарабатывают - а именно жалование, то есть на сколько пожалует их господин... Физики-ядерщики оказались в рабстве не локальном - а формационном, они не нужны, как и космонавтика и прочие социалистические отрасли. Ведь теперь государство занято одним - опустошением собственных недр на благо таким, как Сечин и Медведев, чтобы они из это нефти "Монетизировали" зарубежную недвижимость, виноградники и всё прочее, чего "совок" не позволял...

Д.Ч.