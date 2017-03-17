Задержанного по запросу Минска шеф-редактора "Регнума" выпустят в Москве сегодня же

В Москве задержанный шеф-редактор аналитической редакции информационного агентства Regnum, гражданин Белоруссии Юрий Баранчик, будет отпущен из-под стражи в пятницу, 17 марта, так как Дорогомиловский районный суд Москвы отказал в его аресте. Об этом РИА "Новости" сообщил главный редактор агентства Модест Колеров.

В среду стало известно, что Баранчик, находившийся в международном розыске, задержан в Москве. Как сообщали в столичном главке МВД РФ, решается вопрос о его передаче Минску. Официальный представитель СК Белоруссии Сергей Кабакович позже подтвердил информацию о задержании Баранчика в России по запросу белорусской стороны.

На сайте Regnum говорится, что Дорогомиловский районный суд Москвы 16 марта отказал в удовлетворении ходатайства дорогомиловского межрайонного прокурора города Москвы Григорьева Б. О. об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу гражданина Белоруссии Юрия Баранчика.

По словам адвоката, суд признал необоснованными аргументы обвинения - Следственного комитета Белоруссии, объявившего в розыск по статье о разжигании межнациональной розни и задержанного полицией в Москве Юрия Баранчика.

По словам судьи, которые приводятся в сообщении агентства, "из постановления о возбуждении уголовного дела от 29 ноября 2016 года, представленного в материалы ходатайства, не усматривается место совершения Баранчиком Ю. В. преступления, не конкретизировано деяние - не раскрыта его объективная сторона, что лишает суд возможности установить, образуют ли указанные действия уголовно наказуемое деяние на территории Российской Федерации".

После истечения срока задержания Баранчик будет выпущен на свободу. Теперь ему предстоит борьба за получение политического убежища в России, с ходатайством о предоставлении которого Баранчик 15 марта обратился к президенту РФ, отметили в Regnum.

Отметим, что не ко всем журналистам проявляет подобный гуманизм нынешняя Фемида в лице московских судов: по прежнему ряд журналистов находятся под следствием в рамках "Дела о референдуме". Например, заседание Тверского суда по делу ИГПР ЗОВ 9 марта 2017 года было начато ходатайством Барабаша с просьбой рассекретить данные предыдущего тайного свидетеля «Власова-Давыденко». Все адвокаты и подсудимые поддержали ходатайство, мотивируя то, почему это требуется, - никто из подсудимых не верил, что этот свидетель действительно тот, за кого он себя выдаёт. Гособвинители были против, и судья отказал, далее, Мухин и Парфёнов пытались ещё заявить ходатайства, но судья не дал их заявлять! Просто не дал и всё!

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