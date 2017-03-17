Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Задержанного по запросу Минска шеф-редактора "Регнума" выпустят в Москве сегодня же

Опубликовано 17.03.2017 в разделе комментариев 0

белоруссия сми
Задержанного по запросу Минска шеф-редактора "Регнума" выпустят в Москве сегодня же

В Москве задержанный шеф-редактор аналитической редакции информационного агентства Regnum, гражданин Белоруссии Юрий Баранчик, будет отпущен из-под стражи в пятницу, 17 марта, так как Дорогомиловский районный суд Москвы отказал в его аресте. Об этом РИА "Новости" сообщил главный редактор агентства Модест Колеров. 

В среду стало известно, что Баранчик, находившийся в международном розыске, задержан в Москве. Как сообщали в столичном главке МВД РФ, решается вопрос о его передаче Минску. Официальный представитель СК Белоруссии Сергей Кабакович позже подтвердил информацию о задержании Баранчика в России по запросу белорусской стороны. 

На сайте Regnum говорится, что Дорогомиловский районный суд Москвы 16 марта отказал в удовлетворении ходатайства дорогомиловского межрайонного прокурора города Москвы Григорьева Б. О. об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу гражданина Белоруссии Юрия Баранчика. 

По словам адвоката, суд признал необоснованными аргументы обвинения - Следственного комитета Белоруссии, объявившего в розыск по статье о разжигании межнациональной розни и задержанного полицией в Москве Юрия Баранчика. 

По словам судьи, которые приводятся в сообщении агентства, "из постановления о возбуждении уголовного дела от 29 ноября 2016 года, представленного в материалы ходатайства, не усматривается место совершения Баранчиком Ю. В. преступления, не конкретизировано деяние - не раскрыта его объективная сторона, что лишает суд возможности установить, образуют ли указанные действия уголовно наказуемое деяние на территории Российской Федерации". 

После истечения срока задержания Баранчик будет выпущен на свободу. Теперь ему предстоит борьба за получение политического убежища в России, с ходатайством о предоставлении которого Баранчик 15 марта обратился к президенту РФ, отметили в Regnum.

Отметим, что не ко всем журналистам проявляет подобный гуманизм нынешняя Фемида в лице московских судов: по прежнему ряд журналистов находятся под следствием в рамках "Дела о референдуме". Например, заседание Тверского суда по делу ИГПР ЗОВ 9 марта 2017 года было начато ходатайством Барабаша с просьбой рассекретить данные предыдущего тайного свидетеля «Власова-Давыденко». Все адвокаты и подсудимые поддержали ходатайство, мотивируя то, почему это требуется, - никто из подсудимых не верил, что этот свидетель действительно тот, за кого он себя выдаёт. Гособвинители были против, и судья отказал, далее, Мухин и Парфёнов пытались ещё заявить ходатайства, но судья не дал их заявлять! Просто не дал и всё! 

Материалы по теме:

Как такое называть судом?

Декрет, так испугавший белорусских тунеядцев, Батько готов подредактировать

Ошибка украинских трудящихся не в том, что они поднялись на борьбу, а в том, что не пошли до конца



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вы думаете о докладе Навального по поводу коррумпированности Медведева?:
Результаты
Интернет-ТВ
Недоверие Путину и отставка правительства - требования стачки дальнобойщиков
Недоверие Путину и отставка правительства - требов...
14.03.2017
Идите вы со своей сырьевой монархией!
Идите вы со своей сырьевой монархией!
16.03.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Московские власти выступили в поддержку нацизма (0)
И.о. губернатора пошел на праймериз (0)
Задержанного по запросу Минска шеф-редактора "Регнума" выпустят в Москве сегодня же (0)
ВЦИОМ: россиян все меньше беспокоят западные санкции (2)
Побывавший в казахском рабстве физик-ядерщик вернётся в Новосибирск 20 марта (3)
Пресс-секретарша Мити-премьера и Дмитрий Киселев считают свою прайваси пострадавшей от фэсбов-хакеров (0)
Собянин выделил фонду Людмилы Путиной 250 млн рублей (4)
Депутаты отказались спрашивать Медведева о его дворцах и яхтах (6)
Первая леди США снималась в порно (30)
Ошибка украинских трудящихся не в том, что они поднялись на борьбу, а в том, что не пошли до конца (34)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: И.Стрелков. Предсказуемый конец "трампнаша"
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Отлично!
Максим Калашников Максим Калашников: МЭФ-2017: знамя экономического национализма
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Бунт регионов не за горами....
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Что мы можем сказать своим детям в оправдание?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss