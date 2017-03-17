И.о. губернатора пошел на праймериз

Впервые в истории в российском Севастополе пройдут праймериз! Пять человек будут участвовать в предварительном внутрипартийном голосовании "Единой России": врио губернатора, два общественника, бизнесмен и местный чиновник. На вчерашнем вечернем заседании, которое нигде до того не анонсировалось, политсовет регионального отделения партии «Единая Россия» утвердил пятерых кандидатов.

«Были приняты заявления от шести кандидатов, участниками предварительного голосования выдвинуты пять кандидатов», – сообщила пресс-служба севастопольской «Единой России». Самое интересное, что шестого кандидата, которого забраковали, никто даже не называет по имени.

В пятёрку вошли врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников; предприниматель Сергей Лисейцев, который в прошлом году под флагом единороссов баллотировался в Госдуму, но не прошёл, председатель Совета Андреевского муниципального округа Павел Сысуев, сопредседатель городского отделения Общероссийского народного фронта Владимир Немцев, работающий заместитель директора ГУП «Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе», и общественник-предприниматель Алексей Макушин.

- Угадайте, кто победит на праймериз? - задал сам себе вопрос главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - А тогда зачем ломать комедь... Вот если на этих праймериз победит не Овсянников, а кто-то другой, кого и по фамилии-то не запомнишь, я сам лично подам заявление на вступление в "Единую Россию" как самую демократичную партию в стране. Потому что во всех других партиях РФ итоги подобных "праймериз" известны заранее. Но ЕР сохраняет интригу! А вдруг не Овсянников? Вдруг какой-нибудь Лисейцев?