Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

И.о. губернатора пошел на праймериз

Опубликовано 17.03.2017 в разделе комментариев 0

И.о. губернатора пошел на праймериз

Впервые в истории в российском Севастополе пройдут праймериз! Пять человек будут участвовать в предварительном внутрипартийном голосовании "Единой России": врио губернатора, два общественника, бизнесмен и местный чиновник. На вчерашнем вечернем заседании, которое нигде до того не анонсировалось, политсовет регионального отделения партии «Единая Россия» утвердил пятерых кандидатов. 

«Были приняты заявления от шести кандидатов, участниками предварительного голосования выдвинуты пять кандидатов», – сообщила пресс-служба севастопольской «Единой России». Самое интересное, что шестого кандидата, которого забраковали, никто даже не называет по имени. 

В пятёрку вошли врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников; предприниматель Сергей Лисейцев, который в прошлом году под флагом единороссов баллотировался в Госдуму, но не прошёл, председатель Совета Андреевского муниципального округа Павел Сысуев, сопредседатель городского отделения Общероссийского народного фронта Владимир Немцев, работающий заместитель директора ГУП «Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе», и общественник-предприниматель Алексей Макушин.

- Угадайте, кто победит на праймериз? - задал сам себе вопрос главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - А тогда зачем ломать комедь... Вот если на этих праймериз победит не Овсянников, а кто-то другой, кого и по фамилии-то не запомнишь, я сам лично подам заявление на вступление в "Единую Россию" как самую демократичную партию в стране. Потому что во всех других партиях РФ итоги подобных "праймериз" известны заранее. Но ЕР сохраняет интригу! А вдруг не Овсянников? Вдруг какой-нибудь Лисейцев?



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вы думаете о докладе Навального по поводу коррумпированности Медведева?:
Результаты
Интернет-ТВ
Недоверие Путину и отставка правительства - требования стачки дальнобойщиков
Недоверие Путину и отставка правительства - требов...
14.03.2017
Идите вы со своей сырьевой монархией!
Идите вы со своей сырьевой монархией!
16.03.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Московские власти выступили в поддержку нацизма (0)
И.о. губернатора пошел на праймериз (0)
Задержанного по запросу Минска шеф-редактора "Регнума" выпустят в Москве сегодня же (0)
ВЦИОМ: россиян все меньше беспокоят западные санкции (2)
Побывавший в казахском рабстве физик-ядерщик вернётся в Новосибирск 20 марта (3)
Пресс-секретарша Мити-премьера и Дмитрий Киселев считают свою прайваси пострадавшей от фэсбов-хакеров (0)
Собянин выделил фонду Людмилы Путиной 250 млн рублей (4)
Депутаты отказались спрашивать Медведева о его дворцах и яхтах (6)
Первая леди США снималась в порно (30)
Ошибка украинских трудящихся не в том, что они поднялись на борьбу, а в том, что не пошли до конца (34)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: И.Стрелков. Предсказуемый конец "трампнаша"
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Отлично!
Максим Калашников Максим Калашников: МЭФ-2017: знамя экономического национализма
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Бунт регионов не за горами....
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Что мы можем сказать своим детям в оправдание?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss