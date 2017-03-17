Московские власти выступили в поддержку нацизма

Мэрия Москвы отказала Объединённой коммунистической партии (ОКП) в проведении пикета у посольства Латвии, сообщила секретарь ЦК партии Дарья Митина. 14 марта ряд политических партий и общественных организаций Москвы, в частности, ОКП, Межрегиональное объединение коммунистов (МОК) и "Комитет-27 Харьковской народной республики", заявили о планируемой на 16 марта акции против неонацистского шествия легионеров СС в Риге.

По словам Митиной, партия подала уведомление на пикет, но получила отказ, и такое произошло впервые.

"Пару лет назад былo другoе днище: мэрия пикет сoгласoвала, нo пo егo oкoнчании пoлиция избила и свинтила пикетчикoв. Мы тoгда вoзмущались на всё oтделение, мoл, стыдoба — дoблестные рoссийские oрганы пoддерживают эсесoвцев. Перед нами тoгда извинились, а высoкий пoлицейский чин пooбещал, чтo бoлее такoгo не пoвтoрится", — сказала секретарь ЦК ОКП.

Однако комсомольцы и коммунисты 16 марта всё равно пришли к латвийскому посольству и провели "одиночные" пикеты. Стражей порядка, по словам Митиной, было "втрое больше, чем пикетчиков".

При этом нельзя сказать, что столичные власти чего-то недопоняли.

"Шествие легионеров СС приурочено к дате 16 марта 1944 года, когда латвийские добровольные части СС участвовали в боевых действиях против советских войск вблизи Псковщины, — говорилось в сообщении, которое подавалось в столичную мэрию. — Так называемые "добровольческие подразделения" — латышские дивизии СС — на захваченных территориях занимались карательными операциями в отношении мирного населения. Нынешняя латвийская госпропаганда называет "трудовым лагерем" один из страшнейших лагерей смерти — концлагерь "Куртенгофф", находившийся в районе города Саласпилс".