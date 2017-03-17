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Московский листок

Бывший мэр Миасса получил "в табло"

Опубликовано 17.03.2017 в разделе комментариев 0

криминал регионы миасс
Бывший мэр Миасса получил "в табло"

Бывший мэр города Миасса Челябинской области Станислав Третьяков сообщил, что утром 17 марта его избили неизвестные во дворе городской администрации. По словам экс-чиновника, он получил серьезные травмы, передает агентство Ura.ru. 

Третьяков рассказал, что, кода он припарковал свою машину и вышел из салона, к нему подбежали двое неизвестных, сбили с ног и стали избивать, а затем скрылись. После этого экс-мэр отправился в травмпункт снимать побои, а далее намерен обратиться в правоохранительные органы. 

Избиение Третьякова, открыто выражавшего несогласие с происходящим в Миассе в настоящее время, связывают с местной ОПГ "Турбазовские", представитель которой - предприниматель Владимир Мурашкин - якобы правит городом из-за спины действующего градоначальника Геннадия Васькова. 

Ранее недовольным происходящим в городе местным депутатам клали на капоты машин венки с кладбища, разбивали стекла в домах и забрасывали в офисы бутылки с зажигательной смесью. После того как Васькову выразили неудовольствие в областной власти, в конце февраля неизвестные демонстративно изрезали ножами шины автомобиля директора главной городской газеты, позволявшего себе критиковать мэра, говорится в публикации.

Отметим, что в других городах Руси великой - к мэрам и даже губернаторам не меньше претензий, и, например, Полтавченко, силой продавивший "реституцию" Исаакия. 

Коллективный иск от тридцати петербуржцев об оспаривании передачи Исаакиевского собора РПЦ (Русская православная церковь) поступил в Смольнинский районный суд Петербурга, где уже рассматривается аналогичное исковое заявление. 

Как следует из материалов судебной картотеки, истцами значатся тридцать человек, ответчиком - комитет имущественных отношений Петербурга, а заинтересованным лицом - губернатор города Георгий Полтавченко. 

Иск поступил в суд в среду. В карточке дела отмечается, что материалы были переданы судье Татьяне Матусяк, которая в настоящее время ведёт процесс по аналогичному исковому заявлению. Она должна решить, принимать ли новое заявление к производству. 

Как сообщалось, в понедельник Смольнинский районный суд приступил к рассмотрению иска против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Истцами по делу наряду с депутатом Борисом Вишневским выступают три местных жителя. Административный ответчик - комитет имущественных отношений города (КИО). 

На первом заседании суд удовлетворил ходатайства о привлечении в процесс в качестве заинтересованных лиц музея "Исаакиевский собор", Русской православной церкви, комитета по культуре Петербурга, министерства культуры РФ и губернатора Г.Полтавченко.

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