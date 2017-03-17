Бывший мэр Миасса получил "в табло"

Бывший мэр города Миасса Челябинской области Станислав Третьяков сообщил, что утром 17 марта его избили неизвестные во дворе городской администрации. По словам экс-чиновника, он получил серьезные травмы, передает агентство Ura.ru.

Третьяков рассказал, что, кода он припарковал свою машину и вышел из салона, к нему подбежали двое неизвестных, сбили с ног и стали избивать, а затем скрылись. После этого экс-мэр отправился в травмпункт снимать побои, а далее намерен обратиться в правоохранительные органы.

Избиение Третьякова, открыто выражавшего несогласие с происходящим в Миассе в настоящее время, связывают с местной ОПГ "Турбазовские", представитель которой - предприниматель Владимир Мурашкин - якобы правит городом из-за спины действующего градоначальника Геннадия Васькова.

Ранее недовольным происходящим в городе местным депутатам клали на капоты машин венки с кладбища, разбивали стекла в домах и забрасывали в офисы бутылки с зажигательной смесью. После того как Васькову выразили неудовольствие в областной власти, в конце февраля неизвестные демонстративно изрезали ножами шины автомобиля директора главной городской газеты, позволявшего себе критиковать мэра, говорится в публикации.

Отметим, что в других городах Руси великой - к мэрам и даже губернаторам не меньше претензий, и, например, Полтавченко, силой продавивший "реституцию" Исаакия.

Коллективный иск от тридцати петербуржцев об оспаривании передачи Исаакиевского собора РПЦ (Русская православная церковь) поступил в Смольнинский районный суд Петербурга, где уже рассматривается аналогичное исковое заявление.

Как следует из материалов судебной картотеки, истцами значатся тридцать человек, ответчиком - комитет имущественных отношений Петербурга, а заинтересованным лицом - губернатор города Георгий Полтавченко.

Иск поступил в суд в среду. В карточке дела отмечается, что материалы были переданы судье Татьяне Матусяк, которая в настоящее время ведёт процесс по аналогичному исковому заявлению. Она должна решить, принимать ли новое заявление к производству.

Как сообщалось, в понедельник Смольнинский районный суд приступил к рассмотрению иска против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Истцами по делу наряду с депутатом Борисом Вишневским выступают три местных жителя. Административный ответчик - комитет имущественных отношений города (КИО).

На первом заседании суд удовлетворил ходатайства о привлечении в процесс в качестве заинтересованных лиц музея "Исаакиевский собор", Русской православной церкви, комитета по культуре Петербурга, министерства культуры РФ и губернатора Г.Полтавченко.

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