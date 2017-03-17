Опричник-взяточник Варчук оставлен под арестом, хоть и попытался расплатиться с государством

Московский окружной военный суд сегодня, 17 марта, признал законным арест до 18 апреля бывшего заместителя главнокомандующего Внутренними войсками МВД РФ (ныне Росгвардия) Вячеслава Варчука, обвиняемого по делу о взятке в размере 10 млн рублей, передает ТАСС.

"Постановление Московского гарнизонного военного суда оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - огласил решение судья. В ходе заседания суда сообщалось, что Варчук признал вину в получении взятки. "В ходе допроса Варчук признал вину, дал признательные показания", - сказал судья.

Между тем, по словам адвоката обвиняемого, говорить об этом пока преждевременно. "Вопрос о признании или непризнании вины еще не решен, поэтому ссылка следствия на это необъективна", - отметила адвокат, подчеркнув, что ее подзащитный пока не решил, признает ли он себя виновным в получении взятки. Вместе с тем фигурирующие в деле 10 млн рублей он уже вернул в бюджет.

Адвокат также предлагала освободить генерала под залог в 20 млн рублей, которые находятся на счету самого Варчука, задекларированы и получены честным путем. Суд отказал генералу и в заключении с ним соглашения о сотрудничестве.

Военное следствие ГСУ СК РФ по Москве возбудило дело в отношении генерала Варчука 3 марта. Гарнизонный суд 5 марта санкционировал его арест на срок до 18 апреля. В качестве предполагаемого сообщника по данному делу также арестован его заместитель Александр Костин, которому предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").

Следователи считают, что Костин получил 10 млн рублей в виде взятки в период с декабря 2015 года по февраль 2016 года за содействие в выделении дополнительных денежных средств управлению связи Главного командования ВВ МВД России в размере 250 млн рублей.

Из оглашенных сегодня материалов дела следует, что Варчук с целью скрыть преступление склонил своего подчиненного Кузнецова внести в кассу бюджетного учреждения деньги в размере 10 млн рублей от имени Костина.

Вячеслав Варчук служил на различных должностях в Министерстве обороны РФ, а затем перешел в финансово-экономическое управление МВД России. С 9 декабря 2002 года занимал должность начальника финансового управления Главного командования Внутренних войск МВД. Указом президента РФ от 12 января 2010 года был назначен заместителем главнокомандующего Внутренними войсками МВД России по финансово-экономической работе - начальником финансового управления ВВ МВД. В ноябре 2016 года он ушел в отставку с связи с достижением пенсионного возраста.

Напомним, бывший заместитель главнокомандующего Внутренних войск МВД России Вячеслав Варчук был арестован 6 марта по подозрению в получении взятки, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «Вячеслав Варчук был задержан за получение взятки. В настоящее время в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщил источник.

Советник директора Росгвардии Александр Хинштейн подтвердил факт ареста Варчука, передает ФАН. Генерал-лейтенант Варчук возглавлял рабочую группу, которая занималась вопросом финансирования Росгвардии. И финансирование-то, видимо, весьма хромает - потому что некоторые командиры сводят счёты с жизнью из-за финансовых проблем.

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