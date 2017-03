Украина лет через 10-20 создаст истребитель четвертого поколения

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев будет создавать свой собственный многоцелевой истребитель, сообщает очень авторитетное издание IHS Jane's 360. Создаваемый самолет получил название «Легкий бойовий литак». Эскиз боевой машины был представлен главе государства в ходе его визита в конструкторское бюро Ивченко-Прогресс в Запорожье. Как предполагает издание, истребитель будет иметь сильное сходство с МиГ-29, однако на него не будут устанавливать бортовые системы российского производства.

Порошенко в очередной раз выставили дураком, но что поделать - работа у него такая...

Например, он заявил, как пишет Jane's, что "Украина является одной из небольшой группы пяти стран мира, способных самостоятельно разрабатывать авиационные двигатели (Ukraine is among a small group of just five nations in the world that are capable of independently developing aero-engine designs). Ну что тут сказать... Вообще-то авиационные двигатели разрабатывают много где - в США и Франции, Великобритании и Германии, Швеции и Японии, не говоря уже про Китай и Россию. А вот как раз двигателей для истребительной авиации Украина никогда не производила, и не известно, будет ли.

Вообще "конструкторское бюро Ивченко-Прогресс в Запорожье" - это предприятие по производству и ремонту авиационных двигателей, причем газотурбинного типа. О реактивных двигателях для истребительной авиации производства этого КБ пока ничего не было известно. Хотя не исключено, что для Украины можно создать и истребитель с турбовинтовой тягой. Что не принципиально.

Вспомним, что истребитель четвертого поколения МиГ-29, который собирается скопировать Украина, впервые поднялся в небо в 1977 году, 40 лет назад. То есть в принципе примерно тоже самое, что Киев взялся бы к 1980-му году изготовить истребитель, аналогичный МиГ-1 или МиГ-3, с пропеллером и пулеметом. Но в 1980-м году его бы попрвили из Москвы, прислав бригаду квалифицированных психиатров, а сейчас Украина самостийна - имеет право сходить с ума абсолютно независимо.

А начало разработки МиГ-29 прищлост на конец 60-х, то есть для СССР, имеющего на тот момент лучшую в мире производственную и научно-конструкторскую базу, для производства нового, на тот момент суперсовременного истребителя, 10 лет!

Представим себе украинский МиГ-29 в 2027-м году, когда США уже вплотную подойдут к испытаниям истребителей уже 6-го поколения, РФ, Китай, Индия и Япония будут летать на истребителях 5-го поколения собственного производства - и тут появляется Киев на истребителе из музея советской авиации!

Кстати, а против кого Украина вооружается собственными истребителями? Ну, понятно, там же и не скрывают - они намерены сбивать над Донбассом российские МиГи и Су (то, что через 10 лет конфликт не завершится, уже, кажется, очевидно - этот конфликт стал основным содержанием для существования украинского государства, больше эта государственность ни к чему не приспсоблена).

Но ведь СССР, когда приступал к созданию МиГ-29, располагал производственной базой и практически неограниченными финансовыми ресурсами.

А что на Украине? Там ошметки советского производства, причем в существенной части уже перепрофилированного, то есть попиленного на металлолом и пущенного под склады и вещевые рынки. Украине придется наново создавать своей авиапром с полным циклом производства, от производства титановой губки для двигателей до производства алюминия. Кстати, единственный на Украине алюминиевый завод тоже находится в Запорожье, но в разваленном состоянии, не работает с 2014 года. И, кстати, производство алюминия очень энергозатратно, а на Украине и без всякого производства энергетический кризис.

И так, в общем, во всем. Никогда на Украине не производили ни одного планера для истребителя. Не производсли вооружения для него. Не производили авионики - впрочем, это действительно можно закупить из устаревшего на радиорынках Израиля и Франции, если что осталось.

Но вот же такой вопрос - страна Украина полностью находится на содержании западной финансовой системы - только что министр финансов этой страны заявил, что если не поступит очередной транш МВФ, то будет объявлен суверенный дефорлт! То есть Киев не способен даже обслуживать собственные долги... А там представляют, какие затраты нужны для создания полноценного авиастроительного комплекса?

И главное - сегодняшние спонсоры Киева готовы оплачивать эти игрушки режима, сидящего на штыках нацистских батальонов?

Для России перспективный украинский истребитель проблемы на самом деле не составит. А вот для Европы?

Анатолий Баранов