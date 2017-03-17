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Московский листок

Наличные станут роскошью: банкирам надо платить за обналичку в банкоматах

Опубликовано 17.03.2017 в разделе комментариев 1

капитализм банки деньги банкиры
Наличные станут роскошью: банкирам надо платить за обналичку в банкоматах

О том, что банкам - владельцам банкоматов разрешили с середины февраля брать комиссию за снятие наличных с карт Visa, сообщили "Ведомости" со ссылкой на компанию Visa. Между тем ранее правила платежных систем это запрещали. 

Сейчас при снятии денег с карточки в стороннем банкомате тоже берется комиссия. Ее взимает банк, который выпустил карту, и платит тому финансовому учреждению, который эту карту принял. Иногда банки платят ее сами и не берут денег с клиента. Размер комиссии устанавливает платежная система. 

С середины февраля компания Visa первой из платежных систем разрешила брать комиссию с клиентов банкам-эквайерам, то есть владельцам банкоматов.

Комиссию за снятие денег с карты берет выпустивший ее банк, а потом рассчитывается с владельцем банкомата. Это позволяет устанавливать единые правила игры: клиент всегда знает тариф, каким бы банкоматом он ни воспользовался. Размер межбанковской комиссии устанавливают платежные системы: у Mastercard и "Мира" это 0,45 процента от суммы транзакции, у Visa - те же 0,45 процента плюс 3 рубля. 

Впрочем, как отметили в беседе с "РГ" банковские аналитики, данное решение (если оно было) вряд ли будет реализовано. "Я почти полностью уверен в том, что крупные отечественные банки не пойдут на введение такой политики, - заявил "РГ" вице-президент Ассоциации региональных банков России Олег Иванов. - Дело в том, что с учетом острой конкуренции на рынке банки как раз занимались тем, чтобы комиссии за снятие средств постепенно отменялись. Заключались даже соглашения, по которым такие ограничения вообще не действовали по картам банков-партнеров".

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный размышляет:

- Мне иногда кажется, что банкоматы не выдают, а печатают деньги в момент, когда клиент набрал нужную цифру (и за полиграфические работы, за бумагу, конечно, надо платить)... Интересно, а что бы изменилось, если бы было именно так, как я воображаю? Кто ведёт учёт наличной денежной массы? Думаю - давно никто. Это очень затруднительно, трудозатратно, и за это, опять же, надо платить, за ручной подсчёт (если даже одна инкассаторская фирма - Росинкас, как я знаю от её сотрудников, возит дневные выручки супермаркетов камазами), а сами бумажные деньги, кстати, имеют срок службы всего два года (!)... Безумный, затратный, замкнутый цикл, который разомкнуть сможет только социалистическая революция. Давайте подумаем - а почему какой-то банкомат выдаёт нам денюжку поменьше, чем мы хотим, ведь он же, этот автомат берёт комиссию? Многие вопросы к финансовой системе любого капитализма - останутся без ответов. И вам предстоит узнать ещё от таких "экспертов", как Михась Леонтьев, что деньги бывают дорогие и дешёвые. Ну, а владельцы кредитных карт на своей шкуре ощущают ,что такое "дорогие деньги", когда за удовольствие одолжиться у банка, ты платишь не рубль а два за свою покупку - причём платишь не там, где покупаешь, а банку... В общем, это понятие ("деньги"), чисто ментальное сперва, едва оно получает "заземление" в капиталистических общественных отношениях, начинает разрастаться и порабощать не только отдельные группы населения, но целые страны. Очень жаль, что СССР, имея все предпосылки не дошёл до стадии безналичного расчёта и не уничтожил беньги хотя бы как субстанцию, а с отражением денег в идеальном, с понятием, с мотивацией, с представлением, с этой "кащеевой иглой капитализма" было бы дальше бороться проще (не так, как Пол Пот, например, единовременным взрывом). И вот теперь, на мой взгляд, не самая глупая инициатива "Визы" (приучить к своим же электронным деньгам, а от бумажных отучить, от обналички отучить) - лишний раз доказывает нам, насколько условны, неточны денежные отношения. Их можно и должно преодолеть - но уже тогда когда останутся только электронные деньги. Как именно мы это сделаем - как-нибудь отдельно, статьёй, уже есть ряд достойных разработок.  

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Всего комментариев к статье: 1
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Учись, сынок
Гуимплен написал 17.03.2017 16:41

Дима, жаль лабуховая, ну, что это за новость?
.
ВОТ НОВОСТЬ
"Депутат Сергей Шаргунов призвал коллег помочь освободить фигурантов дела ИГПР "Зов". Освободить Мухина, Парфенова,Барабаша, Соколова!
.
Но эта не вся новость: первыми опубликовали эту новость на сайте русской фожиздки Н.Холмогоровой Правозащитный центр "РОД"
http://www.rod-pravo.org/deputat-sergej-shargunov-prizval-kolleg-pomoch-osvobodit-figurantov-dela-igpr-zov/
.
Ай-ай-что делается...
.
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