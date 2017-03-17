Румоловец и мошенник Максим Мищенко получил два с половиной года колонии

Новомосковский городской суд Тульской области осудил на 2,5 года колонии бывшего заместителя министра внутренней политики и развития местного самоуправления 39-летнего Максима Мищенко, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Он признан виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Вместе с Мищенко по той же статье осужден бывший председатель правления общественной организации "Союз защиты инвалидов и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС" города Новомосковска Тульской области 52-летний Геннадий Ефимов.

Как установил суд, с февраля по май 2015 года Мищенко и Ефимов, используя свое служебное положение, от имени общественной организации "Союз защиты инвалидов и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС" города Новомосковска Тульской области разработали программу "Чернобыль". Они объявили в ее рамках о проведении ряда мероприятий, посвященных социальной поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации в связи с аварией на Чернобыльской АЭС, и их родственников.

Для проведения этих мероприятий мошенники получили из бюджета Тульской области 650 тысяч рублей, уточняет сайт Новомосковского городского суда Тульской области. Однако никаких мероприятий не состоялось, а средства, выделенные для реализации программы Министерством труда и социальной защиты Тульской области, были похищены.

Суд назначил Мищенко наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы со штрафом в размере 80 тысяч рублей и с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на три года. Ефимову назначено наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы со штрафом в размере 40 тысяч рублей. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.

Причиненный ущерб полностью возмещен, отмечает Генпрокуратура.

Отметим, Масим Мищенко был депутатом Госдумы пятого созыва по списку партии "Единая Россия" в Челябинской области с 2007-го по 2011 год. До сентября 2010 года являлся лидером молодежного движения "Россия молодая", с сентября 2010 года возглавил одноименное всероссийское общественное объединение. Бывший член Общественной палаты РФ.

Из Общественной палаты Мищенко ушел в связи со скандалом, разразившимся после его высказывания об онкологических больных. В интервью "Известиям" 7 декабря 2012 года он предложил "рационализировать" бюджетные расходы. "Есть десять человек, которым можно помочь, они лежат и ждут скорую помощь. А есть один человек, больной раком. И мы расходуем деньги на продление его жизни, при этом обделяя людей, которых можно быстро вернуть в строй. В этом парадокс ситуации: гуманизм является мнимым", - сказал он тогда.

От редакции: Красава! Что тут можно ещё сказать - это и есть "молодогвардейцы" нынешнего, путинского режима. Криминальная моська того парадоксального паразитического государственного нароста на советской инфраструктуре, что до сих пор глумится над СССР, Лениным, Сталиным и всем, что связано с большевиками. Они украли не только нефть, газ и землю у советского народа - они даже прошлое его героическое приватизировали, название комсомольской организации, ведшей самоотверженную антифашистскую борьбу. Ну, а Мищенко, о чём мы много раз писали - был не только звеном криминальных схем, но и "крышей" откровенных фашистских боевиков из "Русского Образа", убивших Стаса Маркелова и Настю Бабурову.

Всему этому потворствовал лично Сурков, а значит и Путин. Вряд ли теперь Мищенко у кого-то ассоциируется с Путиным - как-то подобная грязь отваливается от его мироточащего портрета в СМИ, но ведь именно Мищенко был из тех, что олицетворял "путинюгенд". Готовил нападение на ЦК КПРФ, например, ещё в 2006-м, когда сама КПРФ была в Москве боевой, а не подстилочной для кремлядей организацией. Тогда откровенная фашня, скины под либеральными антикоммунистическими лозунгами, "прыгнули" на здание ЦК в Малом Сухаревском, в котором и я работал - но нам (Союзу коммунистической молодёжи и АКМ) не составило труда дать им отпор, самый реальный, кулачный (Пашка Тарасов вот не даст соврать). Кто обличал этих мелких хулиганов, как не ФОРУМ.мск, причём в гордом одиночестве? Нам говорили - мол, не связывайтесь с властью, это же депутаты, это святые... Ну, любуйтесь теперь вашими святыми, а мы продолжим наше, вполне верное, судя по таким новостям, дело - ибо нынче и во фракции КПРФ в Госдуре таких потенциальных Мищенок навалом, особенно беспартийных. С тех пор (10 лет назад) загнило там всё сильнее и глубже.

Д.Ч.

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