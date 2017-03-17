Штаб Навального в Томске эвакуировали сразу после открытия из-за звонка о бомбе

В Томске предвыборный штаб Алексея Навального был эвакуирован сразу же после открытия 17 марта из-за звонка о заложенной бомбе, сообщает Интерфакс со ссылкой на координатора штаба Алену Хлестунову.

"Пришел сотрудник полиции и сказал, что поступило сообщение о заложенной в здании бомбе, попросил всех эвакуироваться. Мы сказали ему, что нам нужно еще 15 минут, чтобы закончить встречу, после чего полицейский ушел и вернулся с подмогой", - сообщила она.

По ее словам, полицейские стали настаивать на эвакуации, и люди стали выходить из здания. Навальному и его сторонникам пришлось продолжить встречу с волонтерами на площадке перед деловым центром на улице Беленца.

После того как к зданию подъехал автомобиль пожарной охраны, полицейские попросили всех присутствующих выйти за ограду. Таким образом, всем собравшимся пришлось выйти на проезжую часть улицы Беленца.

Ранее стало известно, что накануне ночью неизвестные заблокировали монтажной пеной двери квартир координатора и сотрудника избирательного штаба оппозиционера Алексея Навального, а также повредили их автомобили.