Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Штаб Навального в Томске эвакуировали сразу после открытия из-за звонка о бомбе

Опубликовано 17.03.2017 в разделе комментариев 0

Штаб Навального в Томске эвакуировали сразу после открытия из-за звонка о бомбе

В Томске предвыборный штаб Алексея Навального был эвакуирован сразу же после открытия 17 марта из-за звонка о заложенной бомбе, сообщает Интерфакс со ссылкой на координатора штаба Алену Хлестунову.

"Пришел сотрудник полиции и сказал, что поступило сообщение о заложенной в здании бомбе, попросил всех эвакуироваться. Мы сказали ему, что нам нужно еще 15 минут, чтобы закончить встречу, после чего полицейский ушел и вернулся с подмогой", - сообщила она.

По ее словам, полицейские стали настаивать на эвакуации, и люди стали выходить из здания. Навальному и его сторонникам пришлось продолжить встречу с волонтерами на площадке перед деловым центром на улице Беленца.

После того как к зданию подъехал автомобиль пожарной охраны, полицейские попросили всех присутствующих выйти за ограду. Таким образом, всем собравшимся пришлось выйти на проезжую часть улицы Беленца.

Ранее стало известно, что накануне ночью неизвестные заблокировали монтажной пеной двери квартир координатора и сотрудника избирательного штаба оппозиционера Алексея Навального, а также повредили их автомобили.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вы думаете о докладе Навального по поводу коррумпированности Медведева?:
Результаты
Интернет-ТВ
Недоверие Путину и отставка правительства - требования стачки дальнобойщиков
Недоверие Путину и отставка правительства - требов...
14.03.2017
Идите вы со своей сырьевой монархией!
Идите вы со своей сырьевой монархией!
16.03.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Штаб Навального в Томске эвакуировали сразу после открытия из-за звонка о бомбе (0)
Румоловец и мошенник Максим Мищенко получил два с половиной года колонии (1)
Наличные станут роскошью: банкирам надо платить за обналичку в банкоматах (2)
Опричник-взяточник Варчук оставлен под арестом, хоть и попытался расплатиться с государством (1)
Московские власти выступили в поддержку нацизма (5)
Бывший мэр Миасса получил "в табло" от криминальной группировки (1)
И.о. губернатора пошел на праймериз (0)
Задержанного по запросу Минска шеф-редактора "Регнума" выпустят в Москве сегодня же (0)
ВЦИОМ: россиян все меньше беспокоят западные санкции (6)
Побывавший в казахском рабстве физик-ядерщик вернётся в Новосибирск 20 марта (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Цветы жизни
Дарья Митина Дарья Митина: Вoт такие иннoвации
Дарья Митина Дарья Митина: Та самая рецензия на 22 тыщи знакoв:)
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Максим Калашников Максим Калашников: И.Стрелков. Предсказуемый конец "трампнаша"
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss