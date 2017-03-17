Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Ленинградское заксобрание призвало охранку разобраться в законности "реституции" Исаакия

Опубликовано 17.03.2017 в разделе комментариев 0

рпц охранка ленинград социальный регресс реституция
Ленинградское заксобрание призвало охранку разобраться в законности "реституции" Исаакия

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга попросили СК провести расследование, законна ли передача Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви. Об этом сообщила на своей странице в Facebook депутат ЗакСа Оксана Дмитриева. 

В Следственный комитет обратились с письмом, помимо Дмитриевой, депутаты Максим Резник и Сергей Трохманенко. Ссылаясь на прекращение Смольнинским районным судом дела о передаче Исаакия РПЦ, депутаты отмечают, что "никаких решений, касающихся передачи музея, администрацией Санкт-Петербурга и Министерством культуры Российской Федерации принято не было". 

"В фактах разработки плана мероприятий по передаче музейных предметов ГМП "Исаакиевский собор", а также устных указаниях директору музея и установления сроков вывоза музейных предметов в отсутствие решения, принятого в соответствии с законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, равно как и в фактах публичного информирования со стороны должностных лиц о том, что подобное решение принято, могут усматриваться деяния, попадающие под статью 286 Уголовного кодекса Российской Федерации "Превышение должностных полномочий", а также под статью 330 Уголовного кодекса Российской Федерации "Самоуправство", - пишут депутаты в письме на имя руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу А. В. Клауса. 

В результате этого, считает Дмитриева, должностные лица совершили преступление - "без законного решения по передаче Исаакия и Публички осуществляют различные действия по разработке плана мероприятий по вывозу музейных предметов и библиотечных фондов с превышением должностных полномочий". (Публичка - Российская национальная библиотека - должна передать Санкт-Петербургской епархии одно из своих зданий на набережной Обводного канала к 1 сентября 2017 года. - Прим. NEWSru.com). 

Авторы обращения возмущаются тем, что власти Петербурга собираются передать в ведение Церкви Исаакиевский собор и готовят слияние Российской государственной и Российской национальной библиотек, в то время как Министерство культуры еще не принимало решений о передаче собора и об объединении библиотек. 

Депутаты просят СК провести расследование, выявить должностных лиц, причастных к вышеуказанным деяниям, проверить на предмет превышения должностных полномочий и привлечь их к ответственности. 

Комитет имущественных отношений Петербурга распоряжением от 30 декабря 2016 года утвердил план мероприятий по передаче Исаакиевского собора РПЦ. Согласно документу, до 1 марта должна быть определена возможность изъятия объекта из оперативного управления музея, до 1 июня - представлены сведения о составе и свойствах музейных предметов и музейных коллекций собора, напоминает "Интерфакс". 

В январе губернатор Петербурга Георгий Полтавченко одобрил передачу Исаакиевского собора на 49 лет в безвозмездное пользование РПЦ. Это решение вызвало массовое недовольство и протесты граждан. 

Сегодня, 17 марта, директор музея "Исаакиевский собор" Николай Буров заявил, что никаких письменных указаний о переезде он пока не получал. Он рассказал, что подготовка к перевозке коллекции музея "Исаакиевский собор" из одноименного храма в связи с планируемой передачей последнего в собственность Русской православной церкви займет примерно восемь месяцев и потребует 139 миллионов рублей. 

Что касается сообщений о том, что музейщикам якобы приказали вывезти экспонаты к Пасхе (16 апреля), то, по мнению Бурова, это "не представляется возможным".

Напомним, власти Санкт-Петербурга попросили вывезти из Исаакиевского собора музейные экспонаты к Пасхе, которая в 2017 году выпадает на 16 апреля. По другим данным, к этой дате Исаакий могут полностью передать РПЦ. В музее обращают внимание на целый ряд проблем, возникающих в связи с необходимостью переместить экспонаты. Официальной реакции на происходящее пока нет. 

Администрация Петербурга предложила директору музея "Исаакиевский собор" Николаю Бурову освободить площади Исаакия от музейных предметов и обеспечить их перевозку в новое хранилище. Об этом РБК рассказали два источника, близких к Министерству культуры, и подтвердил федеральный чиновник. 

По словам собеседников, близких к Минкультуры, распоряжение на этот счет отдавалось устно, без каких-либо письменных указаний. Освободить Исаакий от экспонатов предполагается к Пасхе. "Называется дата [вывоза музейного фонда] - 16 апреля. Говорят, что надо ориентироваться именно на это число", - рассказал один из источников РБК. 

Стоит отметить, что о передаче Исаакия в пользование РПЦ уже не в первый раз говорится в контексте Пасхи. В начале февраля стало известно о некоем обращении руководителей 23 петербургских вузов к губернатору Полтавченко с просьбой ускорить передачу собора РПЦ и завершить все необходимые процедуры до праздника Пасхи. Позже выяснилось, что некоторые ректоры, чьи подписи стояли под документом, эту бумагу не подписывали. 

Новости по теме:

Питерская Фемида отказалась рассматривать дело о незаконности передачи Исаакия РПЦ

Полтавченко и Албин требуют очистить Исаакий от богопротивных научных экспонатов к Пасхе



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вы думаете о докладе Навального по поводу коррумпированности Медведева?:
Результаты
Интернет-ТВ
Недоверие Путину и отставка правительства - требования стачки дальнобойщиков
Недоверие Путину и отставка правительства - требов...
14.03.2017
Идите вы со своей сырьевой монархией!
Идите вы со своей сырьевой монархией!
16.03.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Штаб Навального в Томске эвакуировали сразу после открытия из-за звонка о бомбе (2)
Ленинградское заксобрание призвало охранку разобраться в законности "реституции" Исаакия (0)
Румоловец и мошенник Максим Мищенко получил два с половиной года колонии (1)
Наличные станут роскошью: банкирам надо платить за обналичку в банкоматах (6)
Опричник-взяточник Варчук оставлен под арестом, хоть и попытался расплатиться с государством (1)
Московские власти выступили в поддержку нацизма (15)
Бывший мэр Миасса получил "в табло" от криминальной группировки (2)
И.о. губернатора пошел на праймериз (0)
Задержанного по запросу Минска шеф-редактора "Регнума" выпустят в Москве сегодня же (1)
ВЦИОМ: россиян все меньше беспокоят западные санкции (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Немного о Поклонской: а если бы в Крым пришли человечки в фельдграу?
Максим Калашников Максим Калашников: Надо ли нам бояться ядерной гонки вооружений?
Максим Калашников Максим Калашников: По поводу антикоррупционного митинга Навального 26 марта
Дарья Митина Дарья Митина: Цветы жизни
Дарья Митина Дарья Митина: Вoт такие иннoвации
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss