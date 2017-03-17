Ленинградское заксобрание призвало охранку разобраться в законности "реституции" Исаакия

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга попросили СК провести расследование, законна ли передача Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви. Об этом сообщила на своей странице в Facebook депутат ЗакСа Оксана Дмитриева.

В Следственный комитет обратились с письмом, помимо Дмитриевой, депутаты Максим Резник и Сергей Трохманенко. Ссылаясь на прекращение Смольнинским районным судом дела о передаче Исаакия РПЦ, депутаты отмечают, что "никаких решений, касающихся передачи музея, администрацией Санкт-Петербурга и Министерством культуры Российской Федерации принято не было".

"В фактах разработки плана мероприятий по передаче музейных предметов ГМП "Исаакиевский собор", а также устных указаниях директору музея и установления сроков вывоза музейных предметов в отсутствие решения, принятого в соответствии с законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, равно как и в фактах публичного информирования со стороны должностных лиц о том, что подобное решение принято, могут усматриваться деяния, попадающие под статью 286 Уголовного кодекса Российской Федерации "Превышение должностных полномочий", а также под статью 330 Уголовного кодекса Российской Федерации "Самоуправство", - пишут депутаты в письме на имя руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу А. В. Клауса.

В результате этого, считает Дмитриева, должностные лица совершили преступление - "без законного решения по передаче Исаакия и Публички осуществляют различные действия по разработке плана мероприятий по вывозу музейных предметов и библиотечных фондов с превышением должностных полномочий". (Публичка - Российская национальная библиотека - должна передать Санкт-Петербургской епархии одно из своих зданий на набережной Обводного канала к 1 сентября 2017 года. - Прим. NEWSru.com).

Авторы обращения возмущаются тем, что власти Петербурга собираются передать в ведение Церкви Исаакиевский собор и готовят слияние Российской государственной и Российской национальной библиотек, в то время как Министерство культуры еще не принимало решений о передаче собора и об объединении библиотек.

Депутаты просят СК провести расследование, выявить должностных лиц, причастных к вышеуказанным деяниям, проверить на предмет превышения должностных полномочий и привлечь их к ответственности.

Комитет имущественных отношений Петербурга распоряжением от 30 декабря 2016 года утвердил план мероприятий по передаче Исаакиевского собора РПЦ. Согласно документу, до 1 марта должна быть определена возможность изъятия объекта из оперативного управления музея, до 1 июня - представлены сведения о составе и свойствах музейных предметов и музейных коллекций собора, напоминает "Интерфакс".

В январе губернатор Петербурга Георгий Полтавченко одобрил передачу Исаакиевского собора на 49 лет в безвозмездное пользование РПЦ. Это решение вызвало массовое недовольство и протесты граждан.

Сегодня, 17 марта, директор музея "Исаакиевский собор" Николай Буров заявил, что никаких письменных указаний о переезде он пока не получал. Он рассказал, что подготовка к перевозке коллекции музея "Исаакиевский собор" из одноименного храма в связи с планируемой передачей последнего в собственность Русской православной церкви займет примерно восемь месяцев и потребует 139 миллионов рублей.

Что касается сообщений о том, что музейщикам якобы приказали вывезти экспонаты к Пасхе (16 апреля), то, по мнению Бурова, это "не представляется возможным".

Напомним, власти Санкт-Петербурга попросили вывезти из Исаакиевского собора музейные экспонаты к Пасхе, которая в 2017 году выпадает на 16 апреля. По другим данным, к этой дате Исаакий могут полностью передать РПЦ. В музее обращают внимание на целый ряд проблем, возникающих в связи с необходимостью переместить экспонаты. Официальной реакции на происходящее пока нет.

Администрация Петербурга предложила директору музея "Исаакиевский собор" Николаю Бурову освободить площади Исаакия от музейных предметов и обеспечить их перевозку в новое хранилище. Об этом РБК рассказали два источника, близких к Министерству культуры, и подтвердил федеральный чиновник.

По словам собеседников, близких к Минкультуры, распоряжение на этот счет отдавалось устно, без каких-либо письменных указаний. Освободить Исаакий от экспонатов предполагается к Пасхе. "Называется дата [вывоза музейного фонда] - 16 апреля. Говорят, что надо ориентироваться именно на это число", - рассказал один из источников РБК.

Стоит отметить, что о передаче Исаакия в пользование РПЦ уже не в первый раз говорится в контексте Пасхи. В начале февраля стало известно о некоем обращении руководителей 23 петербургских вузов к губернатору Полтавченко с просьбой ускорить передачу собора РПЦ и завершить все необходимые процедуры до праздника Пасхи. Позже выяснилось, что некоторые ректоры, чьи подписи стояли под документом, эту бумагу не подписывали.

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