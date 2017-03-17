Митя-премьер прогулял встречу с Национальным Лидером

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не принял участия в заседании Совета безопасности РФ, которое провел 17 марта президент России Владимир Путин, следует из сообщения на сайте Кремля.

Согласно его данным, в мероприятии участвовали руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава ФСБ Александр Бортников, руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, спикеры обеих палат парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко.

На вопрос журналистов, не связано ли отсутствие премьера с проблемами со здоровьем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил, что не располагает такой информацией и что отсутствие главы правительства на совещании связано с его рабочим графиком, передает РИА "Новости".

Представитель Кремля также добавил, что Медведев не всегда принимает участие в подобных встречах, и посоветовал обратиться за более подробной информацией к его пресс-секретарю Наталье Тимаковой. "Я думаю, что Наталья Тимакова вам даст всю необходимую информацию, если вы спросите у нее", - сказал Песков.

Отметим, что интерес СМИ к отсутствию Медведева на заседании вызвали два события. Во вторник, 14 марта, премьер не явился на совещание президента с членами кабмина. Глава государства объяснил это тем, что Медведев подхватил грипп. "Не уберегли", - добавил он.

В то же время в четверг, 16 марта, пользователи соцсети Instagram обратили внимание на фотографию Медведева, позирующего на фоне гор на горнолыжном курорте "Архыз". Снимок был опубликован в аккаунте местной кофейни CofeeBarberry. Публикация вызвала массу язвительных комментариев. "Болеет, но держится", - юморили пользователи, обыгрывая знаменитое напутствие Медведева нуждающимся россиянам, ставшее мемом: "Денег нет, но вы держитесь".

Между тем, депутаты Госдумы решили, что не станут задавать премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву вопросы о расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального во время его отчета об итогах работы кабмина за 2016 год в Думе.

Как сообщает телеканал «Дождь», фракции уже направили в правительство списки письменных вопросов к выступлению Дмитрия Медведева в Госдуме, которое запланировано на 19 апреля. При этом ни одна из парламентских партий не поинтересовалась письменно и не планирует задать Медведеву устный вопрос по поводу расследования ФБК.

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