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Московский листок

Авиация Израиля даже в Сирии бомбит только своих врагов, а не врагов цивилизации

Опубликовано 18.03.2017 в разделе комментариев 0

израиль сирия игил исламизм хизбаллах
Авиация Израиля даже в Сирии бомбит только своих врагов, а не врагов цивилизации

Самолеты ВВС Израиля в ночь на пятницу, 17 марта, атаковали несколько целей в Сирии и были обстреляны в ответ зенитными ракетами. О жертвах с обеих сторон не сообщается. 

Заявление об авиаударах израильских ВВС распространила Армия обороны Израиля, сообщает ТАСС. "Самолеты ВВС Израиля нанесли сегодня ночью удары по нескольким целям в Сирии", - отчитались военные. В ЦАХАЛе подчеркнули, что "ни в один из моментов безопасность израильских гражданских лиц или пилотов ВВС не была скомпрометирована". 

На сайтах ряда арабских СМИ опубликована информация о том, что израильские военные самолеты разбомбили в Сирии склады ракетных вооружений движения "Хизбаллах", сообщает NEWSru Israel. Данных о потерях нет. 

По информации ЦАХАЛа, в ответ на авиаудары по израильским военным самолетам были выпущены несколько зенитных ракет, одну из которых перехватили системы ПВО Израиля. Сообщается, что сирийская сторона выпустила по израильским воздушным судам ракету SA-5 (по классификации НАТО), то есть применила зенитно-ракетный комплекс С-200 советского производства. 

Тем временем сирийская армия заявила, что утром 17 марта четыре военных самолета Израиля нарушили воздушное пространство Сирии, сообщает Reuters. Один из них был подстрелен, а другой - сбит, утверждает Дамаск. Сирийская сторона заявила, что целью Израиля были позиции военных возле Пальмиры. 

Однако пресс-служба ЦАХАЛа опровергла данные о сбитом самолете. "Насколько мы знаем, ни на одном из этапов безопасность самолетов ВВС Израиля и израильских граждан не была скомпрометирована", - заявили РИА "Новости" в израильской армии. 

В пресс-службе ЦАХАЛа подтвердили, что инцидент связан со срабатыванием минувшей ночью сирен в Иорданской долине. Взрывы, которые слышали ночью в Иерусалиме, Модиине, Иудее и Самарии, были взрывами при перехвате ракеты сирийских ПВО. 

По данным радиостанции "Решет Бет", для перехвата сирийской ракеты был задействован израильский противоракетный комплекс "Хец" (известный также как Arrow). Газета The Jerusalem Post сообщает о первом боевом применении системы "Хец-3", однако официально эта информация не подтверждена. 

Иорданские СМИ сообщают, что в городе Ирбид на севере Иордании, примерно в 20 км от израильской границы, упали фрагменты ракеты. Предположительно речь идет о фрагментах израильской противоракеты "Хец", выпущенной против ракеты сирийского ЗРК С-200, обстрелявшего израильские самолеты, возвращавшиеся после боевой операции. Рано утром обломки ракеты нашли в северном пригороде Ирбида.

Напомним, 17 февраля 2017 года стратегические ракетоносцы Ту-95МС с территории Российской Федерации совершили перелет над территорией Ирана и Ирака и нанесли авиационный удар крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов ИГИЛ (прежнее название "Исламского государства", организация запрещена в РФ - прим. ТАСС) в районе города Ракка (Сирийская Арабская Республика). Объектами поражения являлись базовые лагеря и центры подготовки боевиков, а также пункт управления одного из крупных отрядов ИГИЛ. 

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