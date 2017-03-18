Россия урезала финансирование международных фондов, но "забыла" про МВФ

Россия перестала перечислять ежегодные взносы в Фонд ООН по миростроительству. Премьер Медведев подписал распоряжение, отменяющее решение, принятое кабинетом министов в 2007 году. Согласно прежней норме, Москва направляла ООН по $2 млн. Расходы устанавливались «за счет и в пределах ассигнований, предусматриваемых МИД России в федеральном бюджете на соответствующий год по подразделу "Международные отношения и международное сотрудничество"».

Фонд по миростроительству занимается решением гуманитарных проблем преимущественно в странах центральной и восточной Африки, из его средств финансируется программа борьбы с голодом в Сомали и Южном Судане.

- Наверно это правильно, - согласился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Конечно, в масштабах России 2 миллиона долларов деньги небольшие, но почему-то именно таких небольших денег все время не хватает, чтобы реально помочь тем или иным гражданам России. У нас своих голодных мало, мы в Сомали помощь отправляем? Если бы меня спросили, я бы еще в 2007-м году сказал, что лучше раздать нищим по тарелке супа. У нас мало нищих? А уж теперь, когда мы кругом под санкциями, с какого рожна мы должны кормить негров в Африке?.. Пусть те, у кого остались лишние санкционные продукты, их в Сомали и посылают. Тем более, оказывается, мировая общественность ничего не имеет против того, что Украина перекрыла воду Крыму, который сама по-прежнему считает украинским, и людей, которых лишила воды - своими гражданами.

- Кстати, Россия имеет долю в 2,74 процента в МВФ, - продолжил Анатолий Баранов. - А зачем мы туда платим? В результате мер международного давления Россия явным образом стала беднее, нам уже совсем не по карману спонсировать чужие режимы. Тем более оказывать через МВФ финансовую помощь Украине, которая на каждом углу заявляет, что ведет с нами гибридную войну, и деньги ей нужны именно на нее в первую очередь. В ООН считают, что Россия оккупировала Крым? Но это Украина лишила Крым водоснабжения и электроэнергии, и "окупанты" вынуждены были строить дполнительные мощности по генерации и тянуть кабель по дну моря. Да и Керченский мост - это прямое следствие транспортно блокады полуострова. Все это стоит денег, и лишних у нас нет. А в капитале МВФ "наши" примерно 7,5 миллиардов долларов, между прочим. Аккурат хватило бы на покрытие ущерба от действий Украины. А вместо этого МВФ, в том числе и нашими деньгами, финансирует экономику Украины, которая собирается строить свой авиапром - ей нужны истребители, кстати, краденые МиГ-29. Представляю себе Сталина, регулярно финансирующего строительство "Мессершмиттов" и "Юнкерсов"...