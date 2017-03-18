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Московский листок

Министр финансов РФ считает рейтинг S&P "высокой оценкой деятельности"

Опубликовано 18.03.2017 в разделе комментариев 0

Министр финансов РФ считает рейтинг S&P "высокой оценкой деятельности"

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's пересмотрело прогноз суверенных рейтингов России со «стабильного» до «позитивного».

Министр финансов Антон Силуанов считает, что улучшение прогноза — это «высокая оценка тех мер, которые предприняло правительство для снижения зависимости российской экономики от внешних факторов, ее вывода опережающими темпами на траекторию устойчивого роста».

- Полагаю, когда правительство за "высокую оценку" принимает прогноз междкнародного рейтингового агентства, а не уровень жизни собственного населения, нетрудно понять, кому и чему служит это правительство, - заметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - А то, что министр финансов считает нынешнее положение дел в экономике "устойчивым ростом", многое говорит о его компетентности. Представим себе Молотова, который бы ориентировался на высокую оценку министра Шпеера...



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