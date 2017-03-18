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Московский листок

Митя-премьер обзаводится личным охраняемым пляжем в Сочи

Опубликовано 18.03.2017 в разделе комментариев 0

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Митя-премьер обзаводится личным охраняемым пляжем в Сочи

В Сочи огораживают прежде открытый пляж в районе резиденции премьера Медведева "Ривьера-6", передает "Кавказский узел". Жителям обещают новый пляж - но в месте, которое постоянно загрязняется сточными водами.

КУ утверждает, что муниципальный пляж "Ривьера" передали в федеральную собственность - это подтвердил директор пляжа Владимир Петренко. Жителей города, которые занимались там зарядкой, рабочие попросили сменить это место ввиду строительных работ. Один из строителей сообщил, что на пляже "проводится бурение для пробы грунта, чтобы установить забор".

Рабочие не смогли предъявить корреспонденту КУ проект застройки и рекомендовали обращаться к своему руководству, которое оказалось недоступным для комментариев. На проходной завили, что "Управление делами Президента Российской Федерации и ФСО являются секретными объектами, и доступ на эти территории без спецпропуска запрещен".

Глава города Анатолий Пахомов подтвердил, что "городской пляж вместе с территорией памятника истории "Кавказской Ривьера" передан в федеральную собственность и относится теперь к ФГБУ "Объединенный санаторий "Сочи" Управления делами Президента Российской Федерации".

"Чтобы сочинцы и отдыхающие, которые привыкли сюда приходить, не страдали оттого, что здесь муниципального пляжа больше не будет, мы переносим этот пляж в устье реки Сочи, где она впадает в Черное море. Мы поставим здесь тренажеры, облагородим зону отдыха волейбольной площадкой, кабинками для раздевания, и люди останутся довольны. До купального сезона, даже в мае, мы уже постараемся открыть новый пляж. Здесь тоже большая территория", - заверил Пахомов.

Напомним, Медеведев находился как раз в тех краях, когда без него в Москве прошёл Совет безопасности.

Дмитрий Медведев не принял участия в заседании Совета безопасности РФ, которое провел 17 марта президент России Владимир Путин, следует из сообщения на сайте Кремля. 

Согласно его данным, в мероприятии участвовали руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава ФСБ Александр Бортников, руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, спикеры обеих палат парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко. 

На вопрос журналистов, не связано ли отсутствие премьера с проблемами со здоровьем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил, что не располагает такой информацией и что отсутствие главы правительства на совещании связано с его рабочим графиком, передает РИА "Новости".

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