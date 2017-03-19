Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Wanted! На Брянщине орудуют банды похитителей коров

Опубликовано 19.03.2017 автором Владимир Брянский в разделе комментариев 2

медведев брянск банды

Пока брянская полиция ловит блогеров за лайки, организованные банды, возможно из голодающих жителей нападают на скот МИРАТОРГА, не боясь даже высоких фигур, как пишут стоящих за этой компанией!

Действуют дерзко - подъезжают на грузовиках, режут колючую проволоку на поле, заезжают, ловят корову и отрезают ей голову с чипом и радиомаяком. Пока охрана пялится в компьютерные мониторы, на которых светятся сигналы от радиомаяков, злоумышленники грузят почти тонну мяса и уезжают восвояси.

Местная брянская полиция обуздать банды не в состоянии...

Причём компания МИРАТОРГ очень не простая, вот что про неё и премьера Димона пишут в интернете:

«Мираторг» — один из крупнейших в России производителей и дистрибьюторов мяса, мясных полуфабрикатов. Холдинг занимает 60-е место в рейтинге 200 крупнейших непубличных компаний России по версии журнала Forbes.

Владельцами «Мираторга» в России числятся братья Виктор и Александр Линники. История взлета «их» бизнеса похожа на сказку.

Во время дефицита 1993–1994 годов Линники занялись дистрибуцией продуктов питания. Сначала они поставляли сухое молоко, ввозя его из Голландии. Потом занялись импортом мяса. Возили свинину, птицу и говядину из Европы. Через какое-то время «Мираторг» создал собственное производство и построил в Белгородской области 12 свинокомплексов.

После успеха со свиньями «Мираторг» легко и непринужденно взял многомиллиардные кредиты в полугосударственных банках – Внешэкономбанке и ВТБ. Как мы писали выше, по словам губернатора Николая Денина, выдачу этих кредитов на сказочных для заемщика условиях санкционировал лично Владимир Путин будучи премьер-министром.

«Мираторг» в долгах, как в шелках. Объем инвестиций только на «говяжий» проект в Брянской области составляет 24 миллиарда рублей. Основная часть этих денег – кредиты.

Виктор Линник, отвечая на вопросы журналистов относительно причин такой явной поддержки со стороны правительства, сетует на эффективность и важность его компании, которую «там» видят и осознают…

Девичья фамилия жены Медведева-Линник, компания зарегестрирована в офшорах Кипра, лобируется Медведевым и Путиным, сотни миллионов из бюджета ну и тд и тп.... остальное додумывайте сами.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 4
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
ТФК написал 19.03.2017 11:05
Вовчик с Димоном в доле! Деньги из казны! Пацаны конкретно лохов разводят.
Ответить
"Она вам не Света"
Лис написал 19.03.2017 10:22
Медведевы! Сколько можно хапать?Чтоб вы подавились ублюдки богатые.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вы думаете о докладе Навального по поводу коррумпированности Медведева?:
Результаты
Интернет-ТВ
О сексотах и сексвидах: &#171;дело&#187; ИГПР &#171;ЗОВ&#187;
О сексотах и сексвидах: «дело» ИГПР ...
19.03.2017
Сергей Шаргунов выступил в Думе в защиту Мухина и товарищей
Сергей Шаргунов выступил в Думе в защиту Мухина и ...
19.03.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
У МВФ проснулась если не совесть, то что-то на этом месте... (0)
Ким Чен Ын заявил об успешных испытаниях нового ракетного двигателя (1)
Умер Чак Берри. А рок-н-ролл еще жив... (0)
Wanted! На Брянщине орудуют банды похитителей коров (2)
Навального забросали яйцами на митинге против роста тарифов ЖКХ в Новосибирске (6)
Вашингтон грозит выйти из режима нераспространения ядерного оружия (18)
Сергей Шаргунов выступил в Думе в защиту Мухина и товарищей (15)
Аксёнов упражняется в раболепии: при Путине ни романовская империя, ни СССР не развалились бы (21)
Вслед за требованием Госдепа вернуть Крым Украине, в Чёрное море вошёл десантный корабль (10)
Казахские полицаи списали всё в истории побывавшего в рабстве физика на шизофрению и автостоп (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Мир в эпоху конфронтации США и СССР был куда безопаснее..
Георгий Саркисян Георгий Саркисян: Бывший руководитель "Орёлгосзаказчика" Ёрш получил 9,5 лет строгача
Георгий Саркисян Георгий Саркисян: Орел опять прославился. И опять далеко не с лучшей стороны
Дарья Митина Дарья Митина: Какая-тo нездoрoвая суета кругoм
Дарья Митина Дарья Митина: Настрoение сейчас такoе
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss