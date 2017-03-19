Wanted! На Брянщине орудуют банды похитителей коров

Пока брянская полиция ловит блогеров за лайки, организованные банды, возможно из голодающих жителей нападают на скот МИРАТОРГА, не боясь даже высоких фигур, как пишут стоящих за этой компанией!

Действуют дерзко - подъезжают на грузовиках, режут колючую проволоку на поле, заезжают, ловят корову и отрезают ей голову с чипом и радиомаяком. Пока охрана пялится в компьютерные мониторы, на которых светятся сигналы от радиомаяков, злоумышленники грузят почти тонну мяса и уезжают восвояси.

Местная брянская полиция обуздать банды не в состоянии...

Причём компания МИРАТОРГ очень не простая, вот что про неё и премьера Димона пишут в интернете:

«Мираторг» — один из крупнейших в России производителей и дистрибьюторов мяса, мясных полуфабрикатов. Холдинг занимает 60-е место в рейтинге 200 крупнейших непубличных компаний России по версии журнала Forbes.

Владельцами «Мираторга» в России числятся братья Виктор и Александр Линники. История взлета «их» бизнеса похожа на сказку.

Во время дефицита 1993–1994 годов Линники занялись дистрибуцией продуктов питания. Сначала они поставляли сухое молоко, ввозя его из Голландии. Потом занялись импортом мяса. Возили свинину, птицу и говядину из Европы. Через какое-то время «Мираторг» создал собственное производство и построил в Белгородской области 12 свинокомплексов.

После успеха со свиньями «Мираторг» легко и непринужденно взял многомиллиардные кредиты в полугосударственных банках – Внешэкономбанке и ВТБ. Как мы писали выше, по словам губернатора Николая Денина, выдачу этих кредитов на сказочных для заемщика условиях санкционировал лично Владимир Путин будучи премьер-министром.

«Мираторг» в долгах, как в шелках. Объем инвестиций только на «говяжий» проект в Брянской области составляет 24 миллиарда рублей. Основная часть этих денег – кредиты.

Виктор Линник, отвечая на вопросы журналистов относительно причин такой явной поддержки со стороны правительства, сетует на эффективность и важность его компании, которую «там» видят и осознают…

Девичья фамилия жены Медведева-Линник, компания зарегестрирована в офшорах Кипра, лобируется Медведевым и Путиным, сотни миллионов из бюджета ну и тд и тп.... остальное додумывайте сами.