Исполнительного директора по контролю за качеством и надежностью "Роскосмоса" зарезали сокамерники

Следователи допрашивают в СИЗО-5 сокамерников исполнительного директора по контролю за качеством и надежностью госкорпорации "Роскосмос" Владимира Евдокимова, тело которого было обнаружено в субботу с ножевыми ранениями. Предполагаемое орудие убийства найдено, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". При этом источники ТАСС в органах заявлял, что "скорее всего, Евдокимов совершил самоубийство".

О ходе расследования рассказала представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова: "В настоящее время следователи допрашивают 11 человек, которые находились (с ним) в камере. С места происшествия также изъят нож, который отправлен на экспертизу".

Иванова уточнила, что на теле мужчины обнаружены три колото-резаных ранения: "Одно - в области шеи, два - в области сердца".

Агентство не комментирует позицию источника о предполагаемом самоубийстве топ-менеджера. Собеседник уточнил, что Евдокимов был найден мертвым в четыре часа утра. По факту его смерти возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство").

Прокуратура Москвы начала проверку закона о содержании под стражей обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений, содержащихся в СИЗО-5, сообщила РИА "Новости" официальный представитель прокуратуры Москвы Елена Россохина.

Там в камере и был убит топ-менеджер "Роскосмоса", и при обыске следователи нашли нож.

"Прокуратура Москвы начала проверку закона о содержании под стражей обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений. В части режима и охраны следственно-арестованных в ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по Москве будет дана принципиальная оценка действиям виновных должностных лиц", - сказала Россохина.

Напомним, Басманный суд Москвы в декабре прошлого года санкционировал заключение под стражу Евдокимова и бывшего гендиректора ЗАО "Научно-технический центр" Александра Золина. Фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Свою вину они не признают. Следствие утверждает, что фигуранты через ряд подконтрольных им коммерческих организаций незаконно приобрели права на государственное имущество ОАО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" стоимостью не менее 200 млн рублей.

От редакции: В МиГе всё стало не слава богу примерно тогда же, когда возрождавший его и ныне покойный Маслюков и его команда были отстранены от этого локального "фронта работ". Короткий период, когда воспрял не один только МиГ - пришёлся на 1998-й (дефолт вообще поставил под вопрос жизнеспособность капитализма в России, тут-то и понадобились старые профессионалы советской закалки) - 2000-й год. С приходом Путина на готовенькое - все госкорпорации снова стали кормушками для коррупционеров, а катастрофическое отставание даже в оборонной промышленности, которая считалась святая святых - усилилось.

Понятно, основной версией этого заказного убийства - будет профессиональная деятельность. Заметают следы именно так. "Заказать" в камере такую крупную "шишку" - проще простого, и прейскурант невелик. Однако второй версией всё же должна быть - классовая ненависть. Расхищавших родину и "оборонку" долгие десятилетия - ненавидят даже простые воры и убийцы. Слишком крупны и фатальны для страны эти коррупционные схемы...

Д.Ч.