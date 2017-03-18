В Москве невозможны не только антифашистские, но и антикоррупционные митинги

В субботу сбянинские церберы отказали в проведении антикоррупционного марша, заявку на который подавал политик Алексей Навальный, чей Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование о миллиардных богатствах премьера Дмитрия Медведева. Навальный на своем сайте сообщил, что, вопреки требованиям закона, альтернативное место проведения не было предложено.

Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников заявил "Интерфаксу" , что отказ пересматриваться не будет: "Это решение окончательное".

В ответе мэрии Москвы, который был опубликован на сайте Навального, говорится, что шествие по маршруту от площади Тверская Застава до Охотного ряда с последующим митингом против коррупции нарушит общественный порядок и права москвичей, не участвующих в мероприятии.

"Пишут, что наше требование "расследовать факты коррупции должностных лиц" нарушат права и интересы граждан. В общем, мы даже знаем фамилии этих граждан и, безусловно, их интересы очень хотелось бы нарушить", - прокомментировал отказ Навальный.

Политик подавал уведомление о шествии на 26 марта. Согласно заявке, марш должен был пройти с 14:00 до 17:00 по маршруту от площади Тверская застава по проезжей части улиц 1-ая Тверская-Ямская, Тверская, Охотный ряд. После него на Охотном ряду должен был пройти митинг. Заявлялось участие до 15 тысяч человек.

По данным Навального, по состоянию на 18 марта сторонниками оппозиционера аналогичные уведомления были поданы в 79 городах России, во многих из которых местные власти уже отказались их согласовать.

Навальный считает, что власти испугались предполагаемого масштаба выступлений: "Сначала везде выдавали разрешения, видимо, ухмыляясь, и с мыслью "ну посмотрим, сколько народу выйдет". Теперь в панике отказывают и отзывают ранее выданные согласования".

2 марта Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал расследование, посвященное предполагаемым секретным активам Медведева. В материале "Он вам не Димон" говорилось об элитной недвижимости, земельных участках, яхтах, агрокомплексах и винодельнях, по данным ФБК принадлежащих премьеру. Как утверждают авторы расследования, богатства главы правительства приобретены на "пожертвования" олигархов и кредиты госбанков при помощи некоммерческих фондов.

ФБК указывает, что всего в фонды Медведева было переведено как минимум 70 миллиардов рублей деньгами и имуществом. Как говорилось в фильме, на эти средства, в частности, были построены и содержатся поместье и агрокомплекс премьера в Мансурово, горная резиденция Псехако в Сочи, виноградники в Анапе и Тоскане (Италия), усадьба Миловка в Плесе Ивановской области.

19 апреля Медведев должен выступить в Госдуме с отчетом о работе правительства, однако депутаты заявили, что не будут спрашивать его об этом расследовании. В свою очередь депутаты Госдумы не станут задавать премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву вопросы о расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального во время его отчета об итогах работы кабмина за 2016 год в Думе.

Как сообщает телеканал «Дождь», фракции уже направили в правительство списки письменных вопросов к выступлению Дмитрия Медведева в Госдуме, которое запланировано на 19 апреля. При этом ни одна из парламентских партий не поинтересовалась письменно и не планирует задать Медведеву устный вопрос по поводу расследования ФБК.

«А какое это отношение имеет к отчету правительства? То, что касается псевдо-расследования Навального, отношение нашей партии к этому уже выразил (вице-спикер Госдумы) Сергей Неверов. Это вольные фантазии Навального, почему они должны нас интересовать», — заявил телеканалу первый замруководителя фракция «Единая Россия» Андрей Исаев.

Напомним, вчера мэрия Москвы отказала и Объединённой коммунистической партии (ОКП) в проведении пикета у посольства Латвии, сообщила секретарь ЦК партии Дарья Митина. 14 марта ряд политических партий и общественных организаций Москвы, в частности, ОКП, Межрегиональное объединение коммунистов (МОК) и "Комитет-27 Харьковской народной республики", заявили о планируемой на 16 марта акции против неонацистского шествия легионеров СС в Риге.

По словам Митиной, партия подала уведомление на пикет, но получила отказ, и такое произошло впервые.

"Пару лет назад былo другoе днище: мэрия пикет сoгласoвала, нo пo егo oкoнчании пoлиция избила и свинтила пикетчикoв. Мы тoгда вoзмущались на всё oтделение, мoл, стыдoба — дoблестные рoссийские oрганы пoддерживают эсесoвцев. Перед нами тoгда извинились, а высoкий пoлицейский чин пooбещал, чтo бoлее такoгo не пoвтoрится", — сказала секретарь ЦК ОКП.

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