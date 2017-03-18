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Московский листок

Более трёх тысяч ленинградцев выступили против "реституции" Исаакия

Опубликовано 18.03.2017 в разделе комментариев 0

рпц ленинград исаакий реституция
Более трёх тысяч ленинградцев выступили против "реституции" Исаакия

На митинг в Петербурге собрались более трех тысяч человек, протестующих против передачи Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви, передает "Фонтанка". Как передает ТАСС, самый популярный транспарант на Марсовом поле - "В защиту Петербурга". Помимо защиты музея в Исаакиевском соборе, собравшиеся выступают против застройки территории Пулковской обсерватории и объединения Российской национальной библиотеки и Государственной российской библиотеки.

Мероприятие проходит без политической символики и лозунгов, под флагами России и Санкт-Петербурга, оно началось с "Гимна великому городу" Глиэра, который считается гимном северной столицы.

Акция приурочена к 30-летию защиты активистами от сноса гостиницы "Англетер" в 1987 году. Сейчас в городе "есть много болевых точек, а зеркалом всех этих проблем стал "исаакиевский вопрос", пояснил ТАСС глава комиссии по образованию, культуре и науке Заксобрания города Максим Резник.

Правительство Санкт-Петербурга в конце декабря 2016 года распорядилось передать Исаакиевский соборв пользование Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения". Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. До революции собор также не был собственностью церкви и находился в ведении МВД.

Собор стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения, которые сейчас проводятся ежедневно. В 2016 году, по данным музея, проводившиеся в соборе службы, включая большое Рождественское богослужение и панихиды по жертвам катастрофы авиалайнера A321 на Синайском полуострове, посетили около 18 тыс. человек. За это же время в ГМП "Исаакиевский собор" побывали около 3,9 млн туристов.

Напомним, вчера депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга попросили СК провести расследование, законна ли передача Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви. Об этом сообщила на своей странице в Facebook депутат ЗакСа Оксана Дмитриева. 

В Следственный комитет обратились с письмом, помимо Дмитриевой, депутаты Максим Резник и Сергей Трохманенко. Ссылаясь на прекращение Смольнинским районным судом дела о передаче Исаакия РПЦ, депутаты отмечают, что "никаких решений, касающихся передачи музея, администрацией Санкт-Петербурга и Министерством культуры Российской Федерации принято не было".

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