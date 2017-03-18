Казахские полицаи списали всё в истории побывавшего в рабстве физика на шизофрению и автостоп

Пропавший в 2014 году в Казахстане 54-летний житель новосибирского Академгородка Юрий Образцов сообщил казахстанским медикам, что не был в рабстве, заявил пресс-секретарь МВД республики Алмас Садубаев. Ранее Образцов, которого местные жители нашли в одном из торговых центров Алма-Аты, в деталях рассказывал о своем насильственном удержании в одном из аулов.

В полиции утверждают, что в Казахстане он не был рабом, а путешествовал автостопом. "В ходе беседы с медицинским специалистом выяснилось, что он (Образцов) состоит на психдиспансерном учете в Новосибирской области с диагнозом шизофрения параноидная. На вопрос специалиста Образцов ответил, что после приезда в Алма-Ату он путешествовал от одного населенного пункта в другой, где-то пешком, где-то автостопом, никто его насильно не удерживал", - цитирует Садубаева "Интерфакс".

"Где находился на протяжении трех лет, как проживал, с кем общался, Образцов ответить не смог", - утверждает пресс-секретарь.

В МВД сообщили, что следов повреждений на теле Образцова не обнаружено.

Ранее следственные органы Следственного комитета России по Новосибирской области начали проверку в связи с сообщениями об использовании рабского труда без вести пропавшего в 2014 году в Казахстане 54-летнего жителя Академгородка. Юрий Образцов до 2013 года работал в одном из институтов Сибирского отделения РАН, в 2014 году приехал в Казахстан в целях предпринимательства и попал в рабство в одном из фермерских хозяйств.

После нескольких неудачных попыток ему удалось сбежать и добраться до Алма-Аты, где на него обратили внимание сотрудники одного из торговых центров. Через соцсети нашли его родственников, а новосибирская полиция выслала в Казахстан документы, необходимые для возвращения физика в Россию.

Между тем в беседе с тележурналистами сам Образцов рассказал совершенно иную версию: что оказался в Казахстане проездом, когда направлялся в Ташкент на встречу с друзьями. Первый канал приводит другую версию - о том, что мужчина, по его словам, ехал в столицу Узбекистана на коммерческие переговоры.

По словам физика, на вокзале в Алма-Ате неизвестные посадили его в машину и увезли в фермерское хозяйство. В течение трех лет в ауле его заставляли ухаживать за коровами. Кроме него, уверяет мужчина, там были другие работники. Пленник неоднократно пытался бежать, но каждый раз его возвращали. Часто наказывали, били до потери сознания.

У мужчины повреждены уши, нога перебита - все это говорит о том, что над мужчиной жестоко издевались, отмечает Первый канал. Юрий Образцов истощен и до сих пор находится в шоковом состоянии, говорится в сюжете.

"Спали там на каких-то койках, шконках, как они говорят. Все довольно примитивно там. Душа там не бывает. Кушали то, что есть, то, что попадается, - зерна, злаки какие-то и то, что остается от крупного рогатого скота. Меня избили сильно, разбито ухо было, левое особенно сильно было разбито, слуховой канал сжат, я плохо слышу", - рассказал Образцов КТК.

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