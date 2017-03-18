Вслед за требованием Госдепа вернуть Крым Украине, в Чёрное море вошёл десантный корабль

Американский десантный корабль Carter Hall вошел в акваторию Черного моря, сообщается на сайте 6-го флота ВМС США. Отмечается, что судно примет участие в двусторонних военных учениях США и Румынии Spring Storm 17.

Основная фаза учений с участием Carter Hall пройдет вблизи румынского города Констанца. «Учения Spring Storm дарят Carter Hall ценную возможность сотрудничества с нашим союзником в НАТО в акватории Черного моря», — сказали в 6-м флоте ВМС США.

Ранее сообщалось, что ракетный фрегат-невидимка ВМС Франции La Fayette вошел в Черное море.

Напомним, Госдепартамент США на фоне трехлетней годовщины присоединения Крыма к России в очередной раз обвинил Кремль в аннексии и оккупации полуострова. В Вашингтоне подчеркивают, что Крым является частью Украины и до тех пор, пока Москва не вернет полуостров Киеву, антироссийские санкции отменены не будут.

В опубликованном заявлении официального представителя Госдепа Марка Тонера говорится о том, что три года назад Россия "устроила нелегитимный референдум, на котором жители Крыма голосовали под давлением иностранных вооруженных сил, оккупировавших их территорию".

"США не признают ни российский "референдум" 16 марта 2014 года, ни ее попытку аннексии Крыма и продолжающиеся нарушения международного права. Мы в очередной раз хотим заверить всех в нашей поддержке суверенитета Украины и ее территориальной целостности", - подчеркнул Тонер.

По его словам, за последние три года оккупационные "власти" в Крыму развернули кампанию по подавлению несогласных. На полуострове, оккупированном Россией, правозащитники задокументировали пропажу людей, расправы и убийства, пытки и принудительные психиатрические госпитализации, добавил представитель Госдепа.

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