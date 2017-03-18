Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Вслед за требованием Госдепа вернуть Крым Украине, в Чёрное море вошёл десантный корабль

Опубликовано 18.03.2017 в разделе комментариев 4

сша крымнаш госдеп
Вслед за требованием Госдепа вернуть Крым Украине, в Чёрное море вошёл десантный корабль

Американский десантный корабль Carter Hall вошел в акваторию Черного моря, сообщается на сайте 6-го флота ВМС США.  Отмечается, что судно примет участие в двусторонних военных учениях США и Румынии Spring Storm 17.

Основная фаза учений с участием Carter Hall пройдет вблизи румынского города Констанца. «Учения Spring Storm дарят Carter Hall ценную возможность сотрудничества с нашим союзником в НАТО в акватории Черного моря», — сказали в 6-м флоте ВМС США.

Ранее сообщалось, что ракетный фрегат-невидимка ВМС Франции La Fayette вошел в Черное море.

Напомним, Госдепартамент США на фоне трехлетней годовщины присоединения Крыма к России в очередной раз обвинил Кремль в аннексии и оккупации полуострова. В Вашингтоне подчеркивают, что Крым является частью Украины и до тех пор, пока Москва не вернет полуостров Киеву, антироссийские санкции отменены не будут.

В опубликованном заявлении официального представителя Госдепа Марка Тонера говорится о том, что три года назад Россия "устроила нелегитимный референдум, на котором жители Крыма голосовали под давлением иностранных вооруженных сил, оккупировавших их территорию".

"США не признают ни российский "референдум" 16 марта 2014 года, ни ее попытку аннексии Крыма и продолжающиеся нарушения международного права. Мы в очередной раз хотим заверить всех в нашей поддержке суверенитета Украины и ее территориальной целостности", - подчеркнул Тонер.

По его словам, за последние три года оккупационные "власти" в Крыму развернули кампанию по подавлению несогласных. На полуострове, оккупированном Россией, правозащитники задокументировали пропажу людей, расправы и убийства, пытки и принудительные психиатрические госпитализации, добавил представитель Госдепа.

Новости по теме:

Госдеп США призвал Кремль вернуть Крым Украине

Референдум о присоединении Донбасса к РФ спровоцировала сама хунта, заявил Плотницкий



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Левон Казарян написал 18.03.2017 21:18
""Учения Spring Storm дарят Carter Hall ценную возможность сотрудничества с нашим союзником в НАТО в акватории Черного моря>, - сказали в 6-м флоте ВМС США."
Это почти тост. Предлагаю устроить состязания 6-го флота с грузинами по тостам.
P.S. Перекуем тест на тост!
Ответить
(без названия)
более того написал 18.03.2017 21:03
многие россияне считают что росгвардия оккупировала территорию РФ
вот что делают российские войска в Таганрое или Ростове?! Зачем они туда пришли??
Ответить
"голосовали под давлением иностранных вооруженных сил, оккупировавших их территорию",
- хорошо поет. написал 18.03.2017 20:59
А Федеральная армия и Национальная гвардия США не оккупировали территорию США? Многие американцы считают, что оккупировали.
Национальная гвардия, между прочим, не упоминается в Конституции США.
Ответить
О цэ дiло = хохла да в его свЕное рыло!( а эвропа и в очкО!
доктор. жЫдоведоФФДальССкий!йЁ!Ё написал 18.03.2017 20:44
-
Денег больше не будет. ЕС выразил недовольство Гройсману и Порошенко.
.
https://newsland.com/community/4109/content/deneg-bolshe-ne-budet-es-vyrazil-nedovolstvo-groismanu-i-poroshenko/5736548
.
Главные воры Украины вполне заслуженно получили знатную оплеуху от своих главных европейских партнеров и спонсоров.
А заодно, по всей видимости, лишились источника подпитки нынешнего режима.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вы думаете о докладе Навального по поводу коррумпированности Медведева?:
Результаты
Интернет-ТВ
Недоверие Путину и отставка правительства - требования стачки дальнобойщиков
Недоверие Путину и отставка правительства - требов...
14.03.2017
Надо ли нам бояться ядерной гонки вооружений?
Надо ли нам бояться ядерной гонки вооружений?
18.03.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Аксёнов упражняется в раболепии: при Путине ни романовская империя, ни СССР не развалились бы (5)
Вслед за требованием Госдепа вернуть Крым Украине, в Чёрное море вошёл десантный корабль (4)
Казахские полицаи списали всё в истории побывавшего в рабстве физика на шизофрению и автостоп (2)
Более трёх тысяч ленинградцев выступили против "реституции" Исаакия (0)
В Москве невозможны не только антифашистские, но и антикоррупционные митинги (2)
Исполнительного директора по контролю за качеством и надежностью "Роскосмоса" зарезали сокамерники (1)
Митя-премьер обзаводится личным охраняемым пляжем в Сочи (6)
Министр финансов РФ считает рейтинг S&P "высокой оценкой деятельности" (1)
Россия урезала финансирование международных фондов, но "забыла" про МВФ (7)
Авиация Израиля даже в Сирии бомбит только своих врагов, а не врагов цивилизации (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Путин-2014: не надо бить по экономике Украины!
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: За Великой стеной
Дарья Митина Дарья Митина: Грязь не прилипнет
Дарья Митина Дарья Митина: O мoральнoй инвалиднoсти
Максим Калашников Максим Калашников: Немного о Поклонской: а если бы в Крым пришли человечки в фельдграу?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss