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Московский листок

Аксёнов упражняется в раболепии: при Путине ни романовская империя, ни СССР не развалились бы

Опубликовано 18.03.2017 в разделе комментариев 5

ссср позор крымнаш монархия
Аксёнов упражняется в раболепии: при Путине ни романовская империя, ни СССР не развалились бы

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что выступал не за смену конституционного строя в России, а говорил лишь о полномочиях президента РФ Владимира Путина. 

"Разговор шел не о форме, не о том, что надо сменять конституционный строй, а о полномочиях", - сказал глава правительства республики в эфире канала "Россия 24" (ВГТРК) в субботу, комментируя резонанс, который вызвали его слова о монархии.

"Я проводил определенные аналогии - к примеру, если бы наш президент Владимир Владимирович был при Советском Союзе, руководил процессом, то Советский Союз бы не распался. Если бы в царской России на тот момент был человек такого характера - умный, решительный, то могли бы произойти позитивные вещи", - заявил Аксенов.

- Собственно, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - Аксёнов своими "уточнениями" только ухудшает впечатление после слова, которое не воробей, и если в сохранении монархии даже тогда, в 1917-м он видит "позитивные вещи", то он лишь подтверждает свою профнепригодность - ибо "позитивными вещами" уже без кавычек было как раз всё то, что планомерно проводили здесь большевики без царя и царизма, а это электрификация, ликбез, индустриализация, в общем всё то, что в классовом обществе было бы невозможно, касаемо же СССР Аксёнов уж и вовсе несёт откровенную чушь, ведь после прихода к власти в августе 1991-го демократов, Путин выступал, и критиковал СССР за то, что он "уничтожил рыночную экономику в зародыше потому что упразднил частную собственность на средства производства", видеозапись эта есть в ютубе, которым уроженец СССР Аксёнов, судя по всему, пользоваться не умеет, а вот выставлять напоказ свои раболепские настроения умеет чрезмерно, и такой человек во главе столь проблемной губернии, к которой прикованы взгляды всего мира - позор для всей России и для того Путина, которого пытается своим раболепским елеем Аксёнов смазать во всех местах...

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Всего комментариев к статье: 5
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Re: Пусть Аксенов сначала сделает Путина
Тот самый Артналет. написал 18.03.2017 21:06
Тут вопрос не в путине.путиных-морд в тельавизоре-множество.
Вопрос в ЦАРЕ.
Который простит ФРС США выданный Романовыми кредит.
Для этого и пихают наверх как "наследницу" грузинскую жидовку,к трону не имеющую никакого отношения.
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(без названия)
да о чем там говорить? написал 18.03.2017 21:05
Молодец Путин! Его знаменитое "МОЧИТЬ СЕПАРАТИСТОВ В СОРТИРЕ!" даже для украинцев стало призывом к действию
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(без названия)
kirilis написал 18.03.2017 20:58
Ох, лизнул-то, ох смазал-то как, блин...
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(без названия)
FRANCISKO. написал 18.03.2017 20:45
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Пусть Аксенов сначала сделает Путина
пожизненным управляющим на собственной даче... написал 18.03.2017 20:43
Наверняка Аксенов скажет, что Путин для этого слишком стар, что у него слишком большие амбиции...
Вот и ответ, зачем нам не нужен пожизненный президент, а тем более царь.
Аксенов, ПНХ в свой Крым!
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