Аксёнов упражняется в раболепии: при Путине ни романовская империя, ни СССР не развалились бы

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что выступал не за смену конституционного строя в России, а говорил лишь о полномочиях президента РФ Владимира Путина.

"Разговор шел не о форме, не о том, что надо сменять конституционный строй, а о полномочиях", - сказал глава правительства республики в эфире канала "Россия 24" (ВГТРК) в субботу, комментируя резонанс, который вызвали его слова о монархии.

"Я проводил определенные аналогии - к примеру, если бы наш президент Владимир Владимирович был при Советском Союзе, руководил процессом, то Советский Союз бы не распался. Если бы в царской России на тот момент был человек такого характера - умный, решительный, то могли бы произойти позитивные вещи", - заявил Аксенов.

- Собственно, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - Аксёнов своими "уточнениями" только ухудшает впечатление после слова, которое не воробей, и если в сохранении монархии даже тогда, в 1917-м он видит "позитивные вещи", то он лишь подтверждает свою профнепригодность - ибо "позитивными вещами" уже без кавычек было как раз всё то, что планомерно проводили здесь большевики без царя и царизма, а это электрификация, ликбез, индустриализация, в общем всё то, что в классовом обществе было бы невозможно, касаемо же СССР Аксёнов уж и вовсе несёт откровенную чушь, ведь после прихода к власти в августе 1991-го демократов, Путин выступал, и критиковал СССР за то, что он "уничтожил рыночную экономику в зародыше потому что упразднил частную собственность на средства производства", видеозапись эта есть в ютубе, которым уроженец СССР Аксёнов, судя по всему, пользоваться не умеет, а вот выставлять напоказ свои раболепские настроения умеет чрезмерно, и такой человек во главе столь проблемной губернии, к которой прикованы взгляды всего мира - позор для всей России и для того Путина, которого пытается своим раболепским елеем Аксёнов смазать во всех местах...

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