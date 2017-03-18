Не один Samsung "заносил" низложенной южнокорейской "Пакше"

Прокуратура Сеула допросила председателя совета директоров южнокорейской финансово-промышленной группы SK Group Че Тхэ Вона - второй по размеру конгломерат страны подозревают в коррупционных связях с политиками, включая экс-президента Пак Кын Хе. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Че Тхэ Вон пришел на допрос в качестве свидетеля. На вопросы журналистов после допроса он отвечать отказался, отмечает ТАСС.

В 2015 году предприниматель пожертвовал крупные суммы денег двум некоммерческим организациям, находившимся под управлением подруги экс-президента Южной Кореи Чхве Сун Силь, которую следствие считает главной в преступной коррупционной схеме. Предположительно, он сделал это для того, чтобы добиться от Пак Кын Хе помилования, поскольку в то время отбывал тюремный срок за финансовые махинации. В итоге он действительно был амнистирован.

Че Тхэ Вон и представители SK Group отрицают, что пожертвования организациям подруги президента Южной Кореи и президентское помилование могут быть связаны.

SK Group является вторым в Южной Корее крупнейшим конгломератом после компании Samsung. Холдинг управляет компаниями в области химии, телекоммуникации, энергетики и других.

Депутаты парламента Южной Кореи в декабре прошлого года проголосовали за импичмент в отношении Пак Кын Хе после нескольких месяцев массовых протестов, когда в центре Сеула собирались сотни тысяч человек.. Этот шаг был предпринят после того, как стало известно о крупном коррупционном скандале, в который оказалась вовлечена президент страны. Конституционный суд 10 марта признал этот импичмент законным.

Отстраненная от должности президент Южной Кореи Пак Кын Хе, импичмент которой 10 марта утвердил Конституционный суд страны, покинула официальную резиденцию главы государства в Сеуле. Трансляцию от Голубого дворца вел в прямом эфире телеканал YTN.

Кортеж Пак Кын Хе покинул территорию дворца в 19:17 по местному времени (13:17 по Москве), хотя ранее сообщалось, что выезд отстраненного президента состоится до 18:00 (12:00 По Москве). Как передает РИА "Новости", из Голубого дворца Пак Кын Хе направилась в частные апартаменты в Сеуле. У ее дома собрались сотни сторонников, призывающих отменить импичмент. Район вокруг апартаментов Пак Кын Хе оцеплен полицией.

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