Сергей Шаргунов выступил в Думе в защиту Мухина и товарищей

17 марта на пленарном заседании Госдумы от имени фракции КПРФ выступил депутат С.А. Шаргунов.

Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги!

Сегодня 17 марта годовщина всесоюзного референдума, 80 процентов наших сограждан (жителей Советского Союза) пришли на референдум, 78 проголосовали за сохранение единой страны, и вы помните, как, к сожалению, поступили с этим народным волеизъявлением.

И неслучайно именно тогда наметились тенденции на определенных территориях определенной и твердой верности единству. Вспомните, как голосовали в Абхазии, в Южной Осетии, в Крыму, на Донбассе - под 90 процентов за единую страну.

В этом смысле совершенно, на мой взгляд, неслучайно то, что сегодня же мы отмечаем годовщину подведения итогов крымского референдума, который состоялся три года назад.

Но я сейчас не об этом. Я хотел бы вам сказать о теме, которая связана с письмами, приходящими каждый день, это тема миллионов людей, это тема заключённых, это тема невода неволи. Этот невод тащит бесчисленное количество живых душ, но это не мойва, это реальные страдающие люди, которые нуждаются в нашей поддержке и защите.

К сожалению, так сложилось, что у нас меньше одного процента оправдательных приговоров. Вы понимаете, что это означает? Это значит, что если ты попался, то есть почти стопроцентная вероятность, что тебя разжуют и проглотят. Это трагедия, потому что в нашей стране были прецеденты, когда можно было защитить человека, и процент оправдательных приговоров был гораздо выше. Александр II, судебная реформа - 12 присяжных, даже если человеку грозило чуть более одного года. Советское время - при всех трагичных эпизодах два народныхзаседателя, тяжкие преступления разбирали трое профессиональных судей.

Сегодня практически нет ситуации, когда может защитить коллегия присяжных. В судах первой инстанции приговор выносится одним судьёй единолично. И это конкретные цифры, свыше 100 тысяч человек в СИЗО, почти 650 тысяч отбывают наказание. Это статистика и прошлого года, это и нынешние условия.

И это тема, которая всегда трогала и пронзала сердце русского литератора: от Пушкина до Шаламова, тема неволи. Отсюда знаменитая картина художника-передвижника Николая Ярошенко "Всюду жизнь", потому что, действительно, всюду жизнь и всюду беда и страдания. Арестанты подкармливают крошками хлеба голубей за решеткой, а на самом деле подпитывают собственную надежду – надежду на избавление.

Так хотелось бы, чтобы мы с вами были народными депутатами, а значит, слышали и понимали народную боль и беду. И люди говорят, чем слабее ты, чем меньше, тем больше вероятности, что ты попадешь в так называемые места не столь отдаленные. С сильным не борись, с богатым не судись.

Хорошо, что Государственная Дума принимает обращения по поводу конкретных людей, по поводу отдельных маленьких судеб, потому что очень важна эта живая взаимосвязь с нашими гражданами.

Я с этой трибуны, вы помните, выходил и рассказывал вам про Евгению Чудновец. По-разному реагировали люди, но в целом проявили солидарность разные фракции, активно выступила наша фракция КПРФ, другие поддержали, поддержала Оксана Пушкина. В результате через долгие усилия мы освободили женщину, которую посадили за ее неравнодушие, всего лишь за то, что она сделала репост в сети «ВКонтакте» издевательств над ребенком. Ну, куда это годится? Как такое может происходить? Но это единичная история, где мы проявили нашу солидарность.

Вот я надеюсь, что сейчас меня слышат и обращают внимание на мои слова. Я хочу затронуть одно очень важное дело, о котором помалкивают. Это дело нескольких неравнодушных патриотов нашего Отечества. К ним можно относиться по-разному, знать их, не знать, считать их взгляды экзотичными или утопическими.

Есть такой главред запрещенной газеты «Дуэль» Юрий Мухин, и есть его сотоварищи - журналист РБК Александр Соколов, Валерий Парфенов, Кирилл Барабаш. Это люди, которые всего лишь создали инициативную группу об ответственности власти. Придумали, может быть, утопическую идею проводить референдумы об ответственности власти. Они все патриоты и донбасских республик, и Крыма.

Юрия Мухина арестовали, сейчас удалось его хотя бы под домашний арест вывести. Остальные названные мною молодые граждане томятся сейчас в Москве в СИЗО уже второй год всего лишь за свою инициативу, и я отвечаю за свои слова.

Ну, кто-то хочет получить звездочку, кто-то пытается получить повышение, фабрикуя такие дела. Давайте проявим мужество, пойдем на опережение, в том числе по отношению к масс-медиа, которые зачастую замалчивают дела неравнодушных патриотов, тех, кто не попадает в мейнстрим тусовочки.

Давайте поддержим, поддержите меня, коллеги! Давайте освободим этих людей, это будет важное политическое событие.

Но я хочу сказать ещё и другом, о простых, обычных людей, о социальном неблагополучии, как это говорят часто у нас в стране, и хочу внести в Государственную Думу два конкретных предложения.

Первое - необходимо принять закон о том, чтобы один день, который человек проводит в СИЗО, считался за полтора дня в колонии общего режима и за два дня в колонии-поселении. Это решение принято уже в первом чтении.Так давайте же примем окончательно. Огромное количество стран приняли это решение, это гуманизирует положение людей, потому что, конечно же, в тюрьме гораздо тяжелее сидится, чем на зоне. Давайте проявим наше милосердие.

И второе предложение - объявить амнистию к столетию двух революций. Мы может быть левыми, мы может быть правыми, любыхвзглядов, но Россия дважды в XX веке теряла свою государственность как Российская империя, как Советский Союз. На мой взгляд, это было связано с гнилостностью элит, что приводило к расколу. Важнейший урок из истории XX века - человеколюбие, вменяемость, милосердие, законность.

Давайте сейчас обратим свое внимание на тех, кто сидит за так называемые мелкие кражи, и таких людей немало в нашей стране. В прошлом году по части 1 статьи 158 осуждено свыше 33 тысяч человек, у меня на руках эта статистика. Человек в одиночку воспитывает троих детей, он вынес несколько плиток шоколада (Белгородская область) и два флакона шампуня, старик пенсионер вынес несколько продуктов из магазина, и их приговаривают к реальным срокам. Виноваты? Виноваты, но они, что называется, первоходки, несчастные люди, которым нужно сочувствовать, которых нужно поддержать. А у нас, к сожалению, берут таких людей и превращают либо в окончательных жертв, либо в закоренелых преступников.

Поэтому призываю всех подумать над проектом амнистии по отношению к тем, кто провинился в столь незначительной мере. И это же относится и к тем, кто осуждён по так называемой антиэкстремистской статье 282. Дело в том, что если кто-то призывает к насилию, - да, должен отвечать. Но я получаю огромное количество писем из провинции: репостнул, лайкнул - в тюрьму, романтика. Человек нажал "сердечко" не там "ВКонтакте", человек не ту песню поставил в плейлист, и что его теперь сажать за это? Давайте освободим! Её недаром называют "русская статья". Давайте освободим этих людей, не надо насаждать зло и насилие, больше человечности, больше милосердия.

Вот я говорил вам про наши гражданские юбилеи, а есть церковные святцы, вы знаете, каждый день церковь отмечает память тех святых, кто сидел в тюрьме. И сегодня, кстати говоря, такие святые: плененный князь ВасилийРостовский, мученик Павел, сестра его Иулиания - тюрьма, заточение, замучили.

И в заключение, дорогие друзья. Недавно президент поздравлял стихами Константина Бальмонта женщин, светлыми, прекрасными, волшебными стихами. Но у поэта Бальмонта было ещё тяжёлое стихотворение "В тюрьме":

Нас томительно стиснули стены тюрьмы,

Нас железное давит кольцо,

И как духи чумы, как рождения тьмы,

Мы не видим друг друга в лицо!

Мрачные стихи. Давайте видеть лицо нашего ближнего, давайте видеть лица миллионов людей, давайте видеть лица друг друга и слышать друг друга.

Надеюсь, мои слова сегодня не прозвучали в пустоте.