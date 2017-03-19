Вашингтон грозит выйти из режима нераспространения ядерного оружия

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не исключил, что для противодействия ядерным программам Пхьеньяна атомное оружие может появиться у Сеула и Токио. В случае появления ядерного оружия у Южной Кореи и Японии, в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия, против стран могут быть введены международные санкции, такие же, как против КНДР, заявил в ответ первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Кажется, эти альтернативно одаренные граждане все-таки доведут мир до ядерной войны.

Прикиньте, госсекретарь США в открытую грозит распространением ядерного оружия. Кому? КНДР на это просто наплевать, к тому же ядерная программа Северной Кореи на сегодня не угрожает США. Зато Китай и Россия оказываются в непосредственной близости от новых ядерных держав.

Объективности ради на отметить, что Япония (как и Израиль) давно обладает тактическим ядерным оружием, а особенности японского ядерного комплекса таковы, что никто в точности не знает, какими запасами оружейного плутония располагает эта страна. После аварии на Фукусиме выяснилось, что Япония десятилетиями фальсифицировала отчетность по своей атомной промышленности, так что сюрпризы здесь могут быть любыми.

Что до средств доставки, то Япония располагает собственными ракетами для вывода космических аппаратов в дальний космос (ракеты H-2A с грузоподьемностью 4,5 тонны и разрабатывается ракета Н-3 с грузоподьемностью 7 тонн), то есть создать на их основе ракетные войска стратегического назначения она способна в кратчайшие сроки. Также эта страна занимается разработкой истребителя пятого поколения на собственной базе - если Франция имеет две эскадрильи "Миражей", модернизированных для несения ракет воздушного базирования с ядерным зарядом, то что мешает повторить этот опыт Японии на основе более современных истребителей?

Что касается Южной Кореи, то о наличии у нее атомных зарядов на сегодня не известно, но технологические возможности этой страны достаточно высоки, чтобы (особенно при помощи США) достаточно быстро обзавестись тактическим ядерным оружием.

А каков ответ РФ? Сенатор Джабаров предлагает ввести санкции против тех стран, с которыми у России на сегодня достаточно позитивные отношения - Южная Корея недавно даже ввела безвизовый режим с РФ, а Япония имеет упрощенный режим перехода границы. И точно ли сегодня Россия готова отказаться от японских и корейских автомобилей, от их электроники?..

При этом об отказе от "совместного освоения" Курильских островов почему-то речи не идет, хотя именно это могло бы оказать реальное влияние на оборонную политику Токио - политически проблема осровов для японского общества куда более занчима, чем обладание собственным ядерным оружием.

Позиция российской дипломатии, похоже, вполне шизофреническая - отдать острова, но отказаться от экономических выгод в торговле с Японией, хотя Россия в данном случае последняя, кому может грозить японское атомное оружие.

Однако ж новый госсекретарь США, конечно, сильно переплюнул российскую дипломатию. Взять и пригрозить всему человечеству отказом США в одностороннем порядке от нераспространения ядерного оружия - это нечто. Может быть, заодно и наделить эти страны химическим и бактериологическим оружием, а также вывести ядерные ракеты в космос? Снова разместить в Европе атосные ракеты средней и малой дальности? Оснастить атомным оружием надводный флот?

С них станется... А Трамп просто красавец! И ведь не одернул он Тиллерсона, значит, это уже официальная позиция Вашингтона?

А.Б.