Навального забросали яйцами на митинге против роста тарифов ЖКХ в Новосибирске

Неизвестный закидал яйцами оппозиционера Алексея Навального, присутствовавшего на митинге против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Новосибирске. Как передает "Интерфакс", инцидент произошел перед самым началом акции. Отмечается, что мужчину задержала полиция и увела.
По данным правоохранительных органов, в митинге приняло участие около 2,5 тыс. человек. Участники митинга, который стал уже пятым по счету после подписания губернатором Владимиром Городецким постановления о повышении тарифов с 1 июля 2017 года, заявили, что власти и ресурсоснабжающие организации так и не представили экономических обоснований для роста тарифов на 15%. В Новосибирске холодная вода станет дороже на 20%, водоотведение - на 20,1%, горячая вода - на 15,9%, отопление - на 14,9%, электроснабжение - на 2,9%, газ - на 3,9%.
Участники митинга вновь потребовали отменить распоряжение губернатора Владимира Городецкого, устанавливающее рост тарифов в областном центре, в среднем, на уровне в 15% при том, что правительство РФ установило его в 4%.
Организаторы приглашали на митинг полпреда президента РФ в СФО Сергея Меняйло, губернатора Владимира Городецкого и Анатолия Локтя, но те на акцию не пришли.
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уже забаненыйСлучайный прохожий написал 19.03.2017 11:13
га-а-га написал 19.03.2017 11:08
Ужос написал 19.03.2017 11:00
Ужос написал 19.03.2017 10:56
стоик695 написал 19.03.2017 10:00
Айфончик уже не смешит...?
Даже Самец своей импотенцией уже не смешит...?
дерби написал 19.03.2017 10:00