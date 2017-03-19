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Московский листок

Навального забросали яйцами на митинге против роста тарифов ЖКХ в Новосибирске

Опубликовано 19.03.2017 в разделе комментариев 6

Навального забросали яйцами на митинге против роста тарифов ЖКХ в Новосибирске

Неизвестный закидал яйцами оппозиционера Алексея Навального, присутствовавшего на митинге против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Новосибирске. Как передает "Интерфакс", инцидент произошел перед самым началом акции. Отмечается, что мужчину задержала полиция и увела.

По данным правоохранительных органов, в митинге приняло участие около 2,5 тыс. человек. Участники митинга, который стал уже пятым по счету после подписания губернатором Владимиром Городецким постановления о повышении тарифов с 1 июля 2017 года, заявили, что власти и ресурсоснабжающие организации так и не представили экономических обоснований для роста тарифов на 15%. В Новосибирске холодная вода станет дороже на 20%, водоотведение - на 20,1%, горячая вода - на 15,9%, отопление - на 14,9%, электроснабжение - на 2,9%, газ - на 3,9%.

Участники митинга вновь потребовали отменить распоряжение губернатора Владимира Городецкого, устанавливающее рост тарифов в областном центре, в среднем, на уровне в 15% при том, что правительство РФ установило его в 4%.

Организаторы приглашали на митинг полпреда президента РФ в СФО Сергея Меняйло, губернатора Владимира Городецкого и Анатолия Локтя, но те на акцию не пришли.

 



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Всего комментариев к статье: 6
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Навальный выступил на многотысячном митинге в Новосибирске
уже забаненыйСлучайный прохожий написал 19.03.2017 11:13
Вот так должен звучать заголовок.удаленного редакцией моего комментария.И когда только успели?Это что,новая редакционная политика,неугодные комменты удалять?Поясните.И чем тогда ваш сайт отличается от Комсомольской правды?
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(без названия)
га-а-га написал 19.03.2017 11:08
Ну, то, что платная путенская титушка забросала Навального яйцами, не удивляет. Интересно другое: А ЧТО ОСТАЛЬНЫЕ? Скрутили путенскую титушку? Или мм нравится повышение тарифов - путенская титушка ушла с неразбитой мордой?
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(без названия)
Ужос написал 19.03.2017 11:00
Навальный залез в чужую кухню.Его там не звали.В Новосибе.Быстро-слетал,не упустить момэнт.Теперь- он терпила.БорЭц.Уже яйца сподобился.
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(без названия)
Ужос написал 19.03.2017 10:56
Раскусили значит,новосибирцы,казачка.Кремлевского танцора.Только надо писать "оппозиционера" в кавычках.В словосочетании с фамилие навальный.По аналогии- с ИГИЛ- запрещено-роскомпотребсибнибтрахбахсоюзом.
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(без названия)
стоик695 написал 19.03.2017 10:00
Навальный уже не смешит...?
Айфончик уже не смешит...?
Даже Самец своей импотенцией уже не смешит...?
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(без названия)
дерби написал 19.03.2017 10:00
Только купленная ФСБ сволота способна на такое, т.к. нормальные люди не будут одобрять грабеж самих себя!
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