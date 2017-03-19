Навального забросали яйцами на митинге против роста тарифов ЖКХ в Новосибирске

Неизвестный закидал яйцами оппозиционера Алексея Навального, присутствовавшего на митинге против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Новосибирске. Как передает "Интерфакс", инцидент произошел перед самым началом акции. Отмечается, что мужчину задержала полиция и увела.

По данным правоохранительных органов, в митинге приняло участие около 2,5 тыс. человек. Участники митинга, который стал уже пятым по счету после подписания губернатором Владимиром Городецким постановления о повышении тарифов с 1 июля 2017 года, заявили, что власти и ресурсоснабжающие организации так и не представили экономических обоснований для роста тарифов на 15%. В Новосибирске холодная вода станет дороже на 20%, водоотведение - на 20,1%, горячая вода - на 15,9%, отопление - на 14,9%, электроснабжение - на 2,9%, газ - на 3,9%.

Участники митинга вновь потребовали отменить распоряжение губернатора Владимира Городецкого, устанавливающее рост тарифов в областном центре, в среднем, на уровне в 15% при том, что правительство РФ установило его в 4%.

Организаторы приглашали на митинг полпреда президента РФ в СФО Сергея Меняйло, губернатора Владимира Городецкого и Анатолия Локтя, но те на акцию не пришли.