Умер Чак Берри. А рок-н-ролл еще жив...

В США в субботу, 18 марта, умер Чак Берри. Он скончался в возрасте 90 лет в своем доме в штате Миссури, сообщает Reuters. В 1984 году певец и гитарист был удостоен премии «Грэмми» за особый вклад в музыку. Спустя два года он стал одним из первых музыкантов, включенных в Зал славы рок-н-ролла. Берри также входит в топ-100 величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone.

По информации CNN, из дома музыканта был сделан звонок в службу неотложной медицинской помощи. Прибывшие по вызову врачи нашли Берри в бессознательном состоянии, однако им не удалось спасти ему жизнь. Причина смерти не уточняется.

Чак Берри родился в США 18 октября 1926 года. Он считается одним из основоположников рок-н-ролла. Его музыкальная карьера началась в начале 50-х, когда он стал исполнять песни в клубах Сент-Луиса.