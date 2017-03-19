Ким Чен Ын заявил об успешных испытаниях нового ракетного двигателя

О проведенном успешном испытании в Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР) нового ракетного двигателя сообщает в воскресенье Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Разработка и завершение работы над надежным ракетным двигателем нового типа позволит объединить научные и технологические открытия для создания средства доставки спутников мирового уровня в целях освоения космического пространства", - цитирует ЦТАК заявление лидера КНДР Ким Чен Ына, присутствовавшего на испытаниях.

Сообщение об испытании двигателя совпало по времени с визитом госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Пекин после его посещения Японии и Южной Кореи. Как сообщалось, главная цель поездки дипломата - согласование мер по нейтрализации ракетно-ядерной угрозы со стороны КНДР.

От редакции: США 20 лет борется с корейской ядерной угрозой, даже не пытаясь задаться вопросом - зачем относительно небольшому и бедному государству расходовать колоссальные ресурсы на создание оружия возмездия?

Мы же прекрасно понимаем, что ядерного потенциала КНДР явно не достаточно, чтобы напасть на США или их союзников. Но все эти годы усиленно вбивается мысль, что пхеньянский режим - это сообщество маньяков, готовых взорвать ядерный заряд над Сеулом или Токио исключительно из-за своих порочных наклонностей, а затем сгореть в ядерном пламени ответного удара.

Не бред ли? Но именно так все выглядит в зеркале западного медиа-сообщества, а следовательно, и в глазах общественного мнения.

Для американской дипломатии явно не характерна хоть какая-то рефлексия. И точно никто и никогда не пытается встать на точку зрения противной стороны. Это как в бродвейских мюзиклах - Станиславский там еще не родился...

Вот и сейчас новый госсекретарь пытается решить проблему с наскока. Делает нелепые заявления.

Вашингтон грозит выйти из режима нераспространения ядерного оружия

И конечно ни разу не вспомнил, что именно США являются единственной пока страной в мировой истории, применившей ядерной оружие. Да еще дважды. И против мирного населения.

А КНДР пока ни на кого не напала ни разу...

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск