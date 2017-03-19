У МВФ проснулась если не совесть, то что-то на этом месте...

Обсуждение антикризисной программы Украины, запланированное на понедельник, отложено Советом директоров Международного валютного фонда (МВФ). Пока неизвестно, когда это обсуждение состоится, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники в Фонде.

«Уведомление об отсрочке обсуждения было разослано в субботу утром», - сообщил собеседник. В уведомлении о том, что заседание переносится, говорится, что «короткая отсрочка необходима для оценки развития событий за последнее время и политических мер, влияющих на финансовый сектор и более широкие экономические перспективы». Никаких уточнений в документе нет.

Мы уже писали о том, что решения МВФ о помощи киевскому режиму весьма странно мотивированы.

Россия урезала финансирование международных фондов, но "забыла" про МВФ

Украина получает международную помощь, и на эти средства отстраивает свои вооруженные силы и военную промышленность, проводит действия, крайне напоминающие геноцид, и грозит окружающим странам.