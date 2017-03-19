Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Кто из них врал?

Опубликовано 19.03.2017 автором Игорь Стрелков в разделе комментариев 4

янукович путин песков чуркин
Кто из них врал?

Итак: 

1. Имеем ролик, на котором "человек, похожий на Путина" и от его имени заявляет, что к нему поступало обращение Януковича об использовании российских войск на Украине (это заявление и сейчас размещено на сайте Кремля):

2. Имеем ролик, в котором покойный мистер Чуркин на заседании СБ ООН цитирует данное обращение Януковича, с демонстрацией фотокопии оригинала:

https://vimeo.com/205192127

3. Имеем совсем свеженькое заявление мистера Пескова о том, что такого обращения никогда не существовало в природе:

Кто из них врал?

1. Путин заблуждался.

2. Чуркин заблуждался.

3. Песков заблуждался.

4. Все это - белоленточная ложь и клевета беглокомандующего Гиркина.

5. Они все просто окончательно заврались.

6. Иное мнение.

От редакции: Мы тоже разместим этот опрос и посмотрим, что думают об этом чистатели ФОРУМа.мск

http://forum-msk.org/votes/blank.html?voteid=12965496



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 4
Поделиться
Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Просто
Анекдот написал 19.03.2017 13:54
Уважаемый Госдеп! Введите, пожалуйста, санкции против всех россиян. Мы ведь тоже хотим получить освобождение от уплаты налогов!
Ответить
(без названия)
Просто Дмитрий написал 19.03.2017 13:46
Началось.Вы тоже врали и попали.Вам сказать куда!
Ответить
5. Они все просто окончательно заврались.
Лис написал 19.03.2017 13:20
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
(без названия)
добавляшка написал 19.03.2017 13:02
Янукович тоже заявил, что никаких заявлений не писал и войска вводить не просил
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто из них врал?:
Результаты
Интернет-ТВ
О сексотах и сексвидах: &#171;дело&#187; ИГПР &#171;ЗОВ&#187;
О сексотах и сексвидах: «дело» ИГПР ...
19.03.2017
Сергей Шаргунов выступил в Думе в защиту Мухина и товарищей
Сергей Шаргунов выступил в Думе в защиту Мухина и ...
19.03.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Кто из них врал? (4)
У МВФ проснулась если не совесть, то что-то на этом месте... (2)
Ким Чен Ын заявил об успешных испытаниях нового ракетного двигателя (3)
Умер Чак Берри. А рок-н-ролл еще жив... (0)
Wanted! На Брянщине орудуют банды похитителей коров (4)
Навального забросали яйцами на митинге против роста тарифов ЖКХ в Новосибирске (17)
Вашингтон грозит выйти из режима нераспространения ядерного оружия (31)
Сергей Шаргунов выступил в Думе в защиту Мухина и товарищей (25)
Аксёнов упражняется в раболепии: при Путине ни романовская империя, ни СССР не развалились бы (25)
Вслед за требованием Госдепа вернуть Крым Украине, в Чёрное море вошёл десантный корабль (11)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Иранский фрейлехс. Эксклюзив
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Максим Калашников Максим Калашников: Грустноватое трехлетие...
Максим Калашников Максим Калашников: Директора "Роскосмоса" зарезали в Следственном изоляторе
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Мир в эпоху конфронтации США и СССР был куда безопаснее..
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss