Итак:

1. Имеем ролик, на котором "человек, похожий на Путина" и от его имени заявляет, что к нему поступало обращение Януковича об использовании российских войск на Украине (это заявление и сейчас размещено на сайте Кремля):

2. Имеем ролик, в котором покойный мистер Чуркин на заседании СБ ООН цитирует данное обращение Януковича, с демонстрацией фотокопии оригинала:

https://vimeo.com/205192127

3. Имеем совсем свеженькое заявление мистера Пескова о том, что такого обращения никогда не существовало в природе:

Кто из них врал?

1. Путин заблуждался.

2. Чуркин заблуждался.

3. Песков заблуждался.

4. Все это - белоленточная ложь и клевета беглокомандующего Гиркина.

5. Они все просто окончательно заврались.

6. Иное мнение.

От редакции: Мы тоже разместим этот опрос и посмотрим, что думают об этом чистатели ФОРУМа.мск

http://forum-msk.org/votes/blank.html?voteid=12965496