Итак:
1. Имеем ролик, на котором "человек, похожий на Путина" и от его имени заявляет, что к нему поступало обращение Януковича об использовании российских войск на Украине (это заявление и сейчас размещено на сайте Кремля):
2. Имеем ролик, в котором покойный мистер Чуркин на заседании СБ ООН цитирует данное обращение Януковича, с демонстрацией фотокопии оригинала:
3. Имеем совсем свеженькое заявление мистера Пескова о том, что такого обращения никогда не существовало в природе:
Кто из них врал?
1. Путин заблуждался.
2. Чуркин заблуждался.
3. Песков заблуждался.
4. Все это - белоленточная ложь и клевета беглокомандующего Гиркина.
5. Они все просто окончательно заврались.
6. Иное мнение.
От редакции: Мы тоже разместим этот опрос и посмотрим, что думают об этом чистатели ФОРУМа.мск
http://forum-msk.org/votes/blank.html?voteid=12965496
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Анекдот написал 19.03.2017 13:54
Просто Дмитрий написал 19.03.2017 13:46
Лис написал 19.03.2017 13:20
добавляшка написал 19.03.2017 13:02