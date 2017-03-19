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Московский листок

Промышленное производство в сырьевой империи снизилось за февраль на 2,7%

Опубликовано 19.03.2017 в разделе комментариев 2

кризис сырьеваяимперия индустрия
Промышленное производство в сырьевой империи снизилось за февраль на 2,7%

Промышленное производство в РФ в феврале 2017 года снизилось на 2,7% по сравнению с февралем 2016 года, сообщил в субботу Росстат. В январе рост промпроизводства равнялся 2,3%. За январь-февраль промышленность снизилась на 0,3%. 

Годовая динамика промышленности в феврале не является показательной, так как в феврале 2016 года из-за високосного года было на один день больше. Тем не менее, экономисты ожидали замедления годовых темпов роста лишь до 1% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса"). 

Росстат второй месяц подряд публикует данные о промпроизводстве в РФ позже запланированного. Росстат планировал опубликовать данные о промпроизводстве за февраль 16 марта, однако публикация перенеслась на субботу из-за проблем, связанных с введением нового классификатора видов экономической деятельности ОКВЭД, а также из-за аварии (обрыва кабеля) на сетях компании "Ростелеком" которая обеспечивает каналы связи Главного межрегионального центра обработки и распространения статистической информации со всеми территориальными органами государственной статистики и Росстатом (в результате обрыва работа по передаче и обработке данных была прервана более чем на сутки).

Отметим, что на такие показатели влияет и продолжающаяся деиндустриализация. В СМИ давая лишь реляции о том, что из кризиса РФ благополучно выходит, кремляди скрывают огромные потери и в производстве, и даже в Трубе, которая для них святая святых.

Например, весь сиявший неуместными триколорами, "День защитника отечества" во Владивостоке ознаменовался митингом почти тысячи рабочих, выброшенных с работы локаутом - связанным с закрытием предприятия. Эти рабочие "оборонки" очень верили и Путину, и Рогозину, но вот оказались без работы...

Рабочие оборонного завода "Радиоприбор", оставшиеся без работы после сокращения 23 февраля, вышли на очередную акцию протеста митинг с требованием погасить долги по зарплате и возобновить работу предприятия. Митинг прошел на привокзальной площади города, передает "Интерфакс". 

"Завод так и не работает, уже трижды назывались даты начала работы филиала "Дубненского машиностроительного завода" (ДМЗ) на базе "Радиоприбора", в котором мы все должны трудиться", - заявил на митинге один из бывших работников. Он отметил, что уже полгода длится волокита с заключением договора аренды между внешним управляющим и "ДМЗ". 

Рабочие на митинге обратились к полпреду президента РФ в Дальневосточном округе Юрию Трутневу, вице-премьеру Дмитрию Рогозину с просьбой ускорить запуск завода и погасить долги по зарплате. Участники акции напомнили, что власти края ранее помогли с частью выплат, выделив 178 млн рублей из бюджета региона.  

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Всего комментариев к статье: 2
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Даешь обобществление всех выпускаемых денег!!!
Лис написал 19.03.2017 14:54
Деньги людям а не банкам!!!
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(без названия)
стоик695 написал 19.03.2017 14:48
Понимать надо как на 10 % ?
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