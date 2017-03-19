Сирийские (советские) установки ПВО станут для Израиля целью номер один

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман пригрозил уничтожить сирийские ПВО, если они снова будут применены против ВВС страны. Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщает радиостанция Reshet Bet, эфир цитирует ТАСС.

«Если в следующий раз сирийская система ПВО атакует израильские самолеты, она будет уничтожена, в этом вопросе не будет никакого компромисса», — заявил Либерман, выступая перед новобранцами бронетанковых войск на одной из военных баз.

Министр добавил, что возможные поставки оружия из Сирии в Ливан — одна из главных проблем Израиля. Поэтому страна не намерена вмешиваться в сирийскую гражданскую войну, однако будет всякий раз пресекать передачу вооружений.

17 марта самолеты ВВС Израиля во время атаки на цели в Сирии были обстреляны зенитными ракетами. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что рейд был предпринят «для предупреждения попадания продвинутого оружия в руки ливанского движения "Хезболла"».

По информации ЦАХАЛа, в ответ на авиаудары по израильским военным самолетам были выпущены несколько зенитных ракет, одну из которых перехватили системы ПВО Израиля. Сообщается, что сирийская сторона выпустила по израильским воздушным судам ракету SA-5 (по классификации НАТО), то есть применила зенитно-ракетный комплекс С-200 советского производства.

Тем временем сирийская армия заявила, что утром 17 марта четыре военных самолета Израиля нарушили воздушное пространство Сирии, сообщает Reuters. Один из них был подстрелен, а другой - сбит, утверждает Дамаск. Сирийская сторона заявила, что целью Израиля были позиции военных возле Пальмиры.

Однако пресс-служба ЦАХАЛа опровергла данные о сбитом самолете. "Насколько мы знаем, ни на одном из этапов безопасность самолетов ВВС Израиля и израильских граждан не была скомпрометирована", - заявили РИА "Новости" в израильской армии.

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