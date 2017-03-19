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Московский листок

Сирийские (советские) установки ПВО станут для Израиля целью номер один

Опубликовано 19.03.2017 в разделе комментариев 0

сирия исламизм израль
Сирийские (советские) установки ПВО станут для Израиля целью номер один

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман пригрозил уничтожить сирийские ПВО, если они снова будут применены против ВВС страны. Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщает радиостанция Reshet Bet, эфир цитирует ТАСС. 

«Если в следующий раз сирийская система ПВО атакует израильские самолеты, она будет уничтожена, в этом вопросе не будет никакого компромисса», — заявил Либерман, выступая перед новобранцами бронетанковых войск на одной из военных баз. 

Министр добавил, что возможные поставки оружия из Сирии в Ливан — одна из главных проблем Израиля. Поэтому страна не намерена вмешиваться в сирийскую гражданскую войну, однако будет всякий раз пресекать передачу вооружений. 

17 марта самолеты ВВС Израиля во время атаки на цели в Сирии были обстреляны зенитными ракетами. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что рейд был предпринят «для предупреждения попадания продвинутого оружия в руки ливанского движения "Хезболла"».

По информации ЦАХАЛа, в ответ на авиаудары по израильским военным самолетам были выпущены несколько зенитных ракет, одну из которых перехватили системы ПВО Израиля. Сообщается, что сирийская сторона выпустила по израильским воздушным судам ракету SA-5 (по классификации НАТО), то есть применила зенитно-ракетный комплекс С-200 советского производства. 

Тем временем сирийская армия заявила, что утром 17 марта четыре военных самолета Израиля нарушили воздушное пространство Сирии, сообщает Reuters. Один из них был подстрелен, а другой - сбит, утверждает Дамаск. Сирийская сторона заявила, что целью Израиля были позиции военных возле Пальмиры. 

Однако пресс-служба ЦАХАЛа опровергла данные о сбитом самолете. "Насколько мы знаем, ни на одном из этапов безопасность самолетов ВВС Израиля и израильских граждан не была скомпрометирована", - заявили РИА "Новости" в израильской армии.  

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