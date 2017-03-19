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Московский листок

Среди игиловцев, уничтоженных с воздуха в Мосуле, был и россиянин

Опубликовано 19.03.2017 в разделе комментариев 0

сирия игил исламизм возмездие
Среди игиловцев, уничтоженных с воздуха в Мосуле, был и россиянин

По меньшей мере шесть иностранных членов террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ), включая выходца из России, уничтожены в воскресенье в ходе авиаудара по одному из районов западного Мосула, сообщили иракские СМИ со ссылкой службу военной разведки страны. 

По ее данным, россиянин Абдул-Карим (Абу Шамир) аль-Руси командовал одним из формирований ИГ. В числе убитых террористов - француз сирийского происхождения, два марокканца, турок и британец алжирского происхождения. 

Иракская армия при поддержке курдских ополченцев и возглавляемой США международной коалиции с октября прошлого года проводит операцию по освобождению второго по величине города страны Мосула от боевиков ИГИЛ. 

В январе войскам удалось полностью очистить от террористов восточные кварталы города, и с февраля они ведут бои в западной его части. 

По данным иракских военных, подразделения иракской армии и ополченцы вплотную подошли к соборной мечети 12 века ан-Нури в старом городе. Эксперты говорят, что ее освобождение будет иметь важное символическое и психологическое значение, поскольку именно в этой мечети главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади объявил 29 июня 2014 года о создании в Мосуле своего "халифата".

Напомним, военные сирийской правительственной армии ещё в конце февраля заняли стратегически важную высоту к юго-востоку от Пальмиры, выбив боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ, запрещена в РФ), передает SANA со ссылкой на военный источник.

Сирийские военные взяли под контроль господствующую в горном районе Эль-Хаяль высоту 939,5, говорится в сообщении. Собеседник агентства отметил, что бойцам сирийской армии оказывали поддержку союзные отряды ополчения.

По словам источника, было ликвидировано большое количество террористов ИГ, а также оружие, боеприпасы и транспортные средства. 

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